Saalbach Hinterglemm. Údolí sportu i rodinné zábavy

Saalbach Hinterglemm je rakouskou kolébkou trailového ježdění a terénní trasy pro bikery všech obtížností se tu spouští z každého vrcholu. Lanovky přitom do hor vyváží bikery, turisty i rodinky s dětmi. Adrenalin najdete nejen na trailech, ale například i na konci údolí v Talschluss, kde se můžete projít po mostě jak v San Franciscu nebo zkusit volný pád.

Evergreen Saalbachu Hacklbergtrail

Začínáme bajkovačkou rovnou na nejpopulárnějším trailu v Saalbachu Hacklbergtrailu, který startuje na vrcholu Schattberg-Westgipfel. Kvůli přestavbě lanovky Zwölferkogelbahn je jako náhrada v provozu lanovka Westgipfelbahn, díky níž se na oblíbený trail dostanete zcela bez námahy (jinak se muselo na Westgipfel vždy šlapat od výstupu lanovky Schattberg X-press, což je sice krátký, ale za to pořádný krpál!)



Hacklbergtrail je univerzálním trailem celého Saalbachu, který kloubí plynulost, rychlost, a akorátní střední náročnost. Trail je velmi bohatý na horská panoramata, zejména v horní části, kde se divoce žene po hřebeni hor. Na své úctyhodné délce přes 5 km nezahrnuje žádné spletité kořeny, technické kamenité pasáže ani prudké úseky. Není sice zcela vyhlazený, ale s pevným kolem se dá zvládnout. Zkušenější bikery tu budou bavit malé až středně velké skoky, které se dají skákat „z první“ a nejsou nijak zrádné.

Bergstadl pro zkušené

Letos jsem si v Saalbachu oblíbila technický trail Bergstadl, na který se napojíte po pár úvodních zatáčkách z Hacklbergtrailu. Tento trail je právem značený černě, protože prudké úseky po skalkách nebo kořenech vyžadují technický um i vyšší zdvihy, než tomu je na výše zmíněném Hacklbergtrailu. Pro zkušené bikery jde ale o rozmanitý pestrý trail, na kterém se vystřídá poměrně plynulá sekce v horní části, pak ostřejší technika na skalce, zavřené zatáčky v korytě a také pořádné propletené kořeny v druhé polovině trati.

Stará známá X-Line

Trať X-Line spouštějící se od výstupu lanovky Schattberg X-press je stálicí Saalbachu a řadím ji k těm náročnějším. Se svými šesti kilometry patří k nejdelším sjezdovým trasám v Evropě a na této délce odhalí několik svých tváří, počínaje širokým, takřka vyhlazeným trailem, který se vine v klopených zatáčkách a terénních vlnách po bezlesé krajině, což je moje nejoblíbenější pasáž na X-Line.

Po relativně jednoduchém úvodu ale přijde v prostřední pasáži poměrně náročná lesní technika, kde jsou strmé pasáže proložené kameny a propletené kořeny. Začátečníci tu možná na některých místech slezou, nejde tu však o nic nejetelného, takže zkušení si pěkně puštěnou a plynulou technickou pasáž budou užívat. Ve spodní části se přidají dřevěné lávky, avšak na náročnosti se tu poleví.

Blue Line s novým fotospotem

Trať Blue Line v Hinterglemmu vedoucí z vrcholu Reiterkogel je jednouchou sjezdovou tratí, kterou bikeři volí v případě, že jim vedlejší sjezdová Pro Line přijde až moc prudká nebo rychlá. Blue Line je natolik jednoduchá, že pro mě osobně trochu postrádá faktor zábavy, nicméně nová obrovská dřevěná klopená zatáčka trať docela oživila a díky „monumentálnosti“ jde také o docela zajímavý fotospot.

Panorama trail v novém kabátu

Panorama trail vinoucí se z vrcholu Kohlmaiskopf nás letos příjemně překvapil. Stavitelé tratí ho nově zrekonstruovali do moderního vyhlazeného stylu s klopenými zatáčkami a terénními vlnami jak se patří. Díky vyhlazenosti trail zvládnou i začátečníci, zkušení tu ocení opravdu precizní výstavbu a vedení trailu – tady je faktor zábavy naopak na vysokém stupni a za mě jde momentálně o jeden z nejzábavnějších trailů Saalbachu.

Z Milky je Monti

Nejjednodušší trať Saalbachu Milka Line se letos přejmenovala na Monti trail, vše ostatní tu ale zůstává při starém, takže mírné zatáčky a absence kořenů a kamenů dělají z trati vhodnou lajnu pro začínající bikery. Jízdu narušují jen vybržděné díry v trailu, nicméně ty se tu průběžně opravují, takže záleží, v jakou dobu sem zavítáte.



Do kopce i z kopce

Kdo si rád protáhne nohy i do kopce, může využít nabídku doporučených cyklookruhů v okolí, které v drtivé většině vedou po širokých zpevněných cestách, tedy bohatě postačí i klasický „pevňák“. My jsme si vybrali okruh č.40 Hochalm-Runde, který zahrnuje i trail Hochalm, jenž není běžně dostupný lanovkou. Abychom ušetřili alespoň trochu sil, nechali jsme se nejprve z Hinterglemmu vyvézt lanovkou na Reiterkogelbahn a dále jsme pokračovali už po svých do mírného kopce po šotolině na Roswaldhütte, pak už se ale sklon nevybíravě zalamoval stále do prudšího krpálu končícího až těsně pod vrcholem Reichkendlkopf (1941 m). Občerstvení radlerem na prosluněné terásce s výhledem chaty Roswaldhütte je tedy zcela na místě! ?

Jakmile se dostanete pod Reichenkendlkopf, budete už jen klesat a rovnou po Hochalmtrailu, který v naší vyjížďce představoval defacto hlavní cíl. Hochalmtrail je opět panoaramatickou žní a díky jeho minimální technické náročnosti si ho může sjet cyklista jakékoli úrovně. Po nějaké době se trail promění v šotolinu, která vás z kopce dovede až do Talschluss a odtud se zpět do Saalbachu vrátíte po Glemmtal Radweg, tedy údolní cyklostezce. Výlet zabere 3-4 hodiny i se zastávkou na Radler.

Pěší túra po vrcholech

Díky lanovkám z údolí se i turisté dostanou do zajímavé nadmořské výšky, odkud se mohou vydat buď po šotolinových cestách se zastávkami na dětských hřištích zpět do údolí, nebo po hřebenovkách vzhůru na další vrcholy. Krátký horský okruh vhodný i pro děti je Schattberg Gipfelrunde, který měří 3,1 km a vede od výstupu lanovky Schattberg X-press přes vrchol Schattberg-West a následně Mittelgipfel zpátky k lanovce Schattberg X-pres. Túra zabere 1,5 hod a z velké části vede po horské terénní pěšině.

San Francisco na konci údolí

Saalbach není jen o bikování či turistice. Bohatý program a výběr aktivit najdete v Talschluss, tedy na konci údolí, kam vás z Lengau vyveze vláček (zdarma s Joker Card) a zamířit tu můžete například na Baumzipfelweg, tedy něco jako je u nás Stezka korunami stromů. Tato stezka patří k nejvýše položeným v Evropě a začíná rovnou přechodem po mostě Golden Gate, který představuje nejdelší vysutý most pro pěší v Alpách.

I na Baumzipfelweg najdete zážitkové stanice pro děti i dospělé. My si tu na zábavně-vzdělávacích cedulích vyzkoušeli přiřadit stopy zvířátek k jejich majitelům, vyrovnáváním kulaté desky vhodit kuličku do příslušné jamky nebo jsme si dali letní trénink na lyžích, které řádně procvičily náš balanc.



V Talschluss najdete i největší lanový park v Evropě Hochseilpark Saalbach Hinterglemm, který má celkovou délku přes 8 km a zahrnuje několik zipline, včetně Mega Flying Fox, tedy přejezdu přes údolí na kladce v poloze supermana. Letošní novinkou je volný pád na laně z výšky 22 metrů.

Saalbach Hinterglemm v kostce: Vzdálenost z Prahy 5 h 18 min



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 44 eur



Jízdné s Joker Card (v rámci vybraných ubyt.) zdarma



Provozní doba lanovky Reiterkogelbahn Každý den 9:00 – 16:30



Provozní doba lanovky Westgipfelbahn Každý den 9:00 – 16:15



Provozní doba lanovky Kohlmaisbahn Každý den 9:00 – 16:00 Provozní doba lanovky Schattberg X-Press Každý den 9:00 – 16:00



www.barbarahof.at



www.saalbach.com



Saalbach dbá samozřejmě i na program pro rodiny s dětmi, takže kromě jiného nabídne i zábavné stezky přímo v horách, na které vás vyveze lanovka a projdete je i s kočárem. Z Reiterkogelu se můžete vydat za Kodokem, z Kohlmaiskopfu zas za příběhem klauna Montelina, který ztratil smích. V obou případech na děti po cestě čekají různé úkoly a dětská hřiště, často s využitím i vodních atrakcí.



O občerstvení na horách není nouze a je z čeho vybírat, nás velmi zaujala nová restaurace na vrcholu Kohlmaiskopf, která nabídla posezení jak v designovém interiéru, tak na stylové terásce s výhledem na hory. Každý stůl tu má vlastní přímotop, tak snad restauraci vyzkoušíme i v následující zimě.

Ubytovaní jsme byli v hotelu Barbarahof, který je pro bikery jak dělaný. Garáž jen pro kola je samozřejmostí a navíc tu máte i venkovní kóji na mytí kol s veškerým servisem i pumpou na kolo. Protáhnout se venku můžete v mini lanovém parku, na slackline, na pingpongu nebo při badmintonu. V sauně si pak dokonce můžete namíchat svou vlastní vonnou směs. Obsluhovat vás bude pravděpodobně milý slovensky mluvící Jozef, který vám se vším rád poradí, a nemusíte se bát jazykové bariéry.