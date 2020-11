Ski areál Klíny. Unikátní zipline se světovými parametry

Před dvěma lety pouhá myšlenka, dnes už skutečnost. V krušnohorském Sportareálu Klíny se v rekordním čase podařilo vybudovat nejdelší zipline v České republice, která je se svou délkou 2,2 km pátá nejdelší v Evropě a dvacátá nejdelší ve světě. Tento nový český unikát jsme si stihli vyzkoušet v rámci podzimního školení personálu, veřejnost by se mohla svézt už za měsíc.

„Je to dva roky, co jsem byla s kamarádkou na dovolené na Kostarice. Právě na Kostarice křižuje prales několik zipline a tam jsem se pro tenhle nápad nadchla. Přijela jsem z dovolené a první, co jsem řekla – tohle musíme mít!“, popisuje prvotní investici Alena Dalecká ze společnosti Zimlet Klíny.



Zipline je přejezd ve speciálním sedáku zavěšeném na kladce po ocelovém laně, která vás v případě Klínů převeze přes tamní Šumenské údolí tam i zpět, a to až ve výšce 150 m. Nástupní stanice zipline je umístěná v místě, kde bývala lezecká věž, tedy přímo mezi parkovištěm a výstupem sedačkové lanovky.

My jsme si zipline vyzkoušeli na vlastní kůži v rámci zaškolení klínského personálu italskou firmou, která zipline na Klíny dodala. Na nástupní věži nás čerstvě vyškolený instruktor navlékl do pohodlného postroje, který záhy zavěsil na speciální kladku s elektromotorem. Jakmile jsem se odlepila nohama od nástupiště, došlo k příjemnému prověšení sedáku, takže jsem si přišla, jako když sedím v houpacím křesle a už jen stačilo podat mi hrnek s kafem.

Mezistanice ležící na protějším úbočí kopce je sotva rozeznatelná a vzdálenost z nástupní věže je jen stěží odhadnutelná. Jakmile mi instruktor odpočítá „Tři, dva, jedna – teď!“, rozjela jsem se na zipline nad sjezdovkou a začínala pociťovat fyzikální zákony, tedy začala jsem nabírat čím dál tím větší rychlost – maximální rychlost, které tu můžete dosáhnout je až 75 km/h!. Adrenalin mi začal v krvi stoupat nejen s rostoucí rychlostí, ale i s rostoucí výškou, protože po přejezdu nad sjezdovkou jsem se pode mnou začalo otevírat údolí nejen do šířky, ale i do hloubky.

Jízda se postupně začínala v „prověšené“ části lana zpomalovat a já si připadala jako na paraglidu. S každým dalším metrem otevírala zipline nové a nové výhledy – kochat se dalo jak malebně zvlněným údolím, tak i výhledem směrem na Litvínov či Most a při dobré viditelnosti by se dalo dohlédnout i na Milešovku. V „nejprověšenějším“ bodě nad údolím přišel na řadu zmíněný elektromotůrek, který mě už v pohodovém tempu a vyhlídkovém duchu dopravil do mezistanice. Mimochodem jde o jedinou zipline na světě, která používá kladky s elektromotorem.

Mezistanice je lesní cestou přístupná i z nedaleké obce Meziboří, takže se dá napojit na zipline i zde. Další část zipline je o něco kratší, ale pořád jde o stejně intenzivní zážitek. Cíl zipline je přímo u nástupiště sedačkové lanovky na Klínech, takže se komfortně opět dopravíte na parkoviště.

O nezapomenutelnost zážitku se stará i poměrně dlouhý čas, který trávíte ve vzduchu – na první části zipline jedete okolo 5 minut, na druhé pak necelé 3 minuty, takže žádná rychlovka, ale dlouhý zážitek kombinující adrenalin i vyhlídkový let! To celé za velmi přijatelných 950 Kč za osobu.

Zipline by se měla veřejnosti otevřít už se začátkem letošní zimní sezony a v provozu bude celoročně, takže už letos bude moct proložit lyžování tímto nevšedním zážitkem. Kdo shání originální dárek na Vánoce, může zakoupit online dárkový poukaz na zipline, více najdete zde.