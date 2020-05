Starosta Florencie žádá o pomoc mecenáše, město je prý na kolenou

Florencie (Itálie) Italská historická města, do nichž obvykle míří miliony návštěvníků, jsou podle starosty Florencie kvůli pandemii covidu-19 těsně před kolapsem. Dario Nardella v rozhovoru s deníkem Corriere della Serra řekl, že města nyní potřebují pomoc mecenášů.

„Jsme na kolenou,“ prohlásil Nardella. Kvůli už měsíce trvajícímu zmrazení cestovního ruchu Florencie přijde o 49 milionů eur na daních z ubytování (1,32 miliardy korun), o 18 milionů eur za lístky na turistické autobusy a o 15 milionů eur z příjmů městských muzeí, vypočítal starosta města, kde za loňský rok byl evidováno 15,8 milionu přenocování.



Nardella také vyzval mecenáše, aby do městské pokladny přispěli, „protože od vlády zatím nepřišlo ani euro“. Plánuje cestu po světě, při níž se bude snažit získat peníze. Prvním cílem bude Čína, protože to je podle něj země, která prokázala nejvíce solidarity s Florencií. Pak chce jet do New Yorku, Los Angeles, do Japonska, Hongkongu a na další místa v Asii, zamíří také do Londýna, Berlína a Paříže. Finanční příspěvek prý už Florencii poskytla investiční banka Morgan Stanley a někteří ruští podnikatelé.

Centrum Florencie je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Město je považováno za kolébku renesance. Příští středu se tam znovu otevře muzejní komplex Uffizi, kam v posledních letech zavítalo několik milionů návštěvníků ročně. Agentura DPA připomíná, že pandemie covidu-19 je zničující i pro finanční situaci jiných měst hojně navštěvovaných turisty, třeba pro Benátky nebo Řím.