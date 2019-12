STOPEM SE PSEM PO ASII: V hostelu jsem byl první, kdo se ptal na autobus. Cizinci jezdí taxíkem

Minule jste viděli: Dostal jsem práci jako youtuber pro hostel, tedy natáčím videa, fotím, pořádám různé aktivity a jezdím na výlety. Náročný to život cestovatele.

Do hostelů nechodím a je to pro mě tedy zajímavá zkušenost. Velká většina návštěvníků přijede taxíkem z letiště. Hostel je plný Evropanů, objednají si zájezd s průvodcem a nechají se vyzvednout před hostelem. Jediné Kyrgyzstánce, které potkají, jsou taxikáři, průvodci a recepční. Neříkám, že je to špatně, každý máme svůj důvod, proč cestujeme, ale přinejmenším je to k zamyšlení.



O CESTOVATELI Slávek Král cestuje již 9 let. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. Momentálně cestuje se svojí fenkou Corey. Přednáší a pořádá Travel stand-up festival.



Další zajímavý příklad je výlet do Ala-Archa. Máte dvě možnosti. Na recepci si objednáte taxík, který vás hodí přímo k bráně národního parku a domluvíte se na čase, kdy vás zase vyzvedne. Je to 50 km a zaplatíte za každou cestu 100 korun. Nebo můžete jet městskou dopravou - přejedete celý Biškek k silnici, která vede do národního parku, což vás vyjde na 3 koruny, a potom stopujete nebo počkáte na bus jedoucí do národního parku, který vyjde na cca 16 korun.



O peníze tedy nejde, obojí je extrémně levné a za větší pohodlí si jen malinko připlatíte. Taxíkem vlastně nemusíte řešit, kde je jaká zastávka, kdy správně vystoupit, jakým směrem jet, jak platit v městské dopravě. Ta často bývá velice nekomfortní, plná lidí, hluku, věcí, všeho. Ale není právě o tom cestování? Chcete poznat danou zemi přes taxíky a jídlo na hotelu, nebo přes městskou dopravu, jídlo na bazaru a lidi? Že na recepci hostelu vůbec netušili, který autobus tam jede, mě nepřekvapilo, překvapilo mě, že jsem byl první, kdo se kdy zeptal.

Stejně tak na samotném treku. Potkal jsem tam bandu čtyřiceti Američanů. Nazval jsem je ovečky a vesele jsem je předehnal, potom jsem zabloudil a k vodopádům jsme došli nastejno. Další - ztracení se je strašně důležité z mnoha důvodů. Viděl jsem díky tomu překrásné věci. A to, co jsem zažil, můžete vidět ve videu.



Ať nejsem ale jen negativní, na takovém hostelu může být docela sranda, hlavně když můžete pomáhat pořádat akce. Takže jeden den palačinková párty, druhý den pub quiz, pak narozeninová párty a nebo ukázky místní muziky.

Zastavil se i Bekka a nabídl mi, jestli nechci přednášet.

„Vždyť já Rusky neumím,“ říkám mu.

„To nevadí, zařídíme ti překladatelku,” odpověděl on.

A opravdu! Pro mě velká zkušenost, protože při přednáškách mluvím dost rychle a nepřipravuji si, co řeknu (nemám to naučené, pokaždé to řeknu jinak), je to takový stand-up. A najednou jsem měl čas nad tím přemýšlet, zvláštní. Na druhou stranu s čekáním na překladatele neudržuješ publikum ve stálém napětí a to je škoda. Vtipné ale bylo, že reproduktory byly otočeny z pódia ven, překladatelka tedy moc neslyšela co říkám a občas to vypadalo, že vůbec neumí anglicky a rusky jsem jí radil slovíčka.

Majitelka hostelu Aigul měla vysoké nároky i na dobrovolníky. Jednou přišla a říká, že zrovna bere dva lidi na „bike tour” - tedy na prohlídku města na kolech. Rád jsem se přidal. Normálně tato prohlídka trvá dvě hodiny, ale Aigul měla jen hodinu, takže to vezme rychle.

Projížděli jsme na kolech bez přehazovaček hustým provozem hlavního města, kde jsou pravidla silničního provozu jako normálně v Asii, tedy nejsou. Vždy jsme někam dojeli, v rychlosti na nás vyhrkla historii, a pokračovali jsme dál. Po návratu se na mě koukla a povídá: „Tak to zvládneš ne? Od příště je budeš provázet ty.“ Fííí cože? Něco jsem si zapamatoval, ale že bych se mohl stát průvodcem Biškeku po hodinové jízdě na kole, se říct tedy nedalo.



Příští týden se vydáme zpátky na cesty. Dostali jsme důležitá víza a z Kyrgyzstánu projedeme Uzbekistán až do Tádžikistánu, tam se vydáme do hor.