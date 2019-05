Středisko Davos Klosters. S kolem, s pohorami nebo s dětmi

Švýcarský Davos Klosters je rájem turistů i mekkou trailového bikingu, neboť lokalita hostí nejdelší singltrail Švýcarska. Zároveň jde ale o destinaci nakloněnou dětem, o čemž například svědčí obří dětský park na Madrise.

Údolí Davos Klosters je obklopené osmi hlavními vrcholy, které se tyčí do výšky přes 2 tisíce metrů a kromě klasické kabinkové lanovky vás na ně může dopravit i lanovka pozemní, tedy dopravní prostředek připomínající vláček. Výhodou nejen oblasti Davos Klosters, ale prakticky celého Švýcarska, jsou tzv. guest cards, tedy pobytové karty, které obdržíte při ubytování, a s kterými můžete zdarma využívat všechny okolní lanovky, autobusy a vlaky na trase Davos-Filisur.



Dobrou zprávou pro „lenochy“ nebo méně zdatné výletníky je skutečnost, že si tu můžete užít nefalšovaná švýcarská panoramata z nadmořské výšky sahající ke 3 tisícům bez jakékoli námahy. Stačí se z Davosu nechat vyvézt pozemní lanovkou Parsennbahn na Weissfluhjoch, odkud vás kabinková lanovka vyveze až na vrchol Weissfluhgipfel do úctyhodné výšky 2 844 m.

Davos Klosters v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 hod 50 min

Jízdné na lanovky (s využitím tamního ubytování) zdarma



Jízdné, pokud nejste ubytovaní:



Celodenní jízdné dospělí 52 CHF



Celodenní jízdné děti 21 CHF



Provozní doba lanovek: ww.davos.ch/en/summer/mountains/summer-operating-times/



www.davos.ch



www.davos.hdi.com



Už při jízdě vláčkem Parsennbahn můžete sledovat před očima se měnící krajinu, která postupně ztrácí na zelené barvě a do popředí dere šedá barva skal a kamení. Samotný vrchol Weissfluhgipfel mi přišel skoro až exotický – stojíte na místě připomínající měsíční krajinu a zároveň máte pod sebou záběry jak z Pána prstenů. Výhledy odsud stojí opravdu za to a přitom díky lanovkám nepotřebujete ani pohory.



Na poctivou túru doporučujeme vypravit se z vrcholu Gotschnagrat, kam vás z Klosters vyveze opět kabinková lanovka. Z Gotschnagrat se pěšky můžete vydat po krásné hřebenovce směrem na Parsennfurga, odkud výletníci s kondičkou můžou pokračovat do mezistanice nebo výstupní stanice pozemní lanovky Parsennbahn, kratší varianta je pak trasa č. 70 a 65 přes Parsennhütte zpátky na Gotschnagrat.

Davos Klosters by si do seznamu svých „must-travel“ měli zapsat hlavně bikeři, protože lokalita je největší singltrailovou arénou Švýcarska. Už při příjezdu do údolí můžete sledovat bikery prohánějící se po úpatí hor a i v samotném městečku potkáte na každém kroku zpravidla barevně oblečeného cyklistu s ještě barevnějším batůžkem na zádech, který je tu vzhledem délkám cyklotras zcela na místě.

Netroškařili jsme a vrhli se rovnou na věhlasný Alps Epic Trail, tedy nejdelší trail Švýcarska měřící 38 km. Alps Epic Trail startuje z vrcholu Jakobshorn, odkud je potřeba držet se směr „Sertig Dörfli“ (cedulku značící Alps Epic Trail nenajdete) a ujet kousek po šotolinové cestě. Pak už ale jasně rozpoznáte horskou pěšinu, která se žene bezlesou krajinou po úbočí hor a kvůli okolním výhledům máte co dělat, abyste se dokázali soustředit na singltrail.

Na Alps Epic Trailu naklesáte dohromady 2070 metrů, 615 metrů ale nastoupáte, takže singltrail není v zásadě jen z kopce. Pasáž, kde prakticky nemusíte šlápnout a vezete se z kopce, vede z Jakobshornu do údolí Sertig, pak ale trail začne nekompromisně stoupat na vrchol Rinnerhorn. Pokud nechcete stoupat, můžete sjet po trailu č. 647 podél údolí do Frauenkirchu, odkud se po cyklostezce dostanete k nástupní stanici lanovky vyvážející na Rinerhorn, kde se na Alps Epic Trail znovu napojíte.

Z Rinerhornu následujte značení směrem na Monstein, kde vás tamní singltrail bude spíš houpat, tedy nepojedete ani úplně z kopce, ani do kopce, ale kopíruje víceméně vrstevnici, vedoucí lesními pasážemi s poměrně technickými sekcemi v kořenech. Alps Epic Trail vede až do vesničky Filisur, odkud vás zpátky do Davosu odveze vlak (se zmíněnou pobytovou kartou samozřejmě zdarma), my jsme trail zakončili o něco dříve ve vesnici Monstein, kde jsme neodolali ochutnat lokální pivo Monsteiner přímo z tamního pivovaru.

Ke zdolání kompletního Alps Epic Trailu si tedy vyhraďte celý den a nejlépe vyrazte brzy ráno, abyste si mohli udělat zastávku ve zmíněném pivovaru. Zajímavou bikovou výzvou je tu dále tzv. Bahnentour, kdy v rámci jednoho díky osmi lanovkám zdoláte 81 km singltrailů, přičemž ani jeden trail nejedete dvakrát (průvodce zamluvíte na herbert.bike). Tenhle trailový skvost si necháváme na další návštěvu.

Projíždět se samozřejmě nemusíte jen po singltrailech, značených zpevněných cest je v okolí dostatek. My doporučujeme projet se údolím Sertig až do nejzasší vesničky Sertig Dörfli.

S dětmi se můžete vydat z vesničky Glaris kabinkovou lanovkou na vrchol Rinerhorn, kde můžou navštívit minizoo nebo menší dětské hřiště s trampolínami a dalšími atrakcemi. Nechybí tu ani dětský koutek v rámci samoobslužné restaurace.

Dětské hřiště obřích rozměrů pak najdete v Klosters na vrcholu Madrisa, kam můžou zmířit klidně i starší děti. Kromě prolézaček, houpaček a klouzaček tu na ně čeká i lezecké centrum na velké dřevěné věži, odkud se odvážní můžou svézt po laně na kladce. Stejně tak obří klouzačky z věže můžeme považovat za poměrně adrenalinovou záležitost. Pro menší děti se nabízí vodní park v těsné blízkosti dětského hřiště, kde můžou přecházet vodu po zábavných kamenných nebo dřevěných překážkách.

V Davosu jsme byli ubytovaní v hotelu Hilton Garden Inn, který se nachází v centru městečka a rovněž nabízí pobytové karty, s kterými můžete zdarma využívat lanovky, autobusy a vlaky na trati Davos-Filisur. Hotel se pyšní balkonovým výhledem na hory z každého jejich pokoje, dále také bohatým snídaňovým bufetem, kde si můžete poručit vajíčka na všechny způsoby, horké wafle nebo i párečky s pečenými brambory. V hotelu nechybí wellness se saunami a také malé fitko.