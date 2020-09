Tanvaldský Špičák. Flowtraily pro celou rodinu

Tanvaldský Špičák v kostce: Vzdálenost z Prahy - 1h 30min



1 jízda na lanovce nahoru (dospělí) - 110 Kč

3 jízdy bikepark - 290 Kč



6 jízd bikepark - 490 Kč



10 jízd bikepark - 650 Kč



Celodenní bikepas - 500 Kč



Zapůjčení celoodpruženého kola - 650/950 Kč/den



Zapůjčení pevného kola - 400 Kč/den

Provozní doba červen - pátek-neděle od 9:30 do 17:00



Provozní doba červenec-srpen- středa-neděle od 9:30 do 17:00



Provozní doba září (do 28.9.) - pátek-neděle od 9:30 do 17:00



Jízdní řád lanovky 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00



webové stránky