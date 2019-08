Tanvaldský Špičák. Na kole po flowtraiech, na koloběžce kolem přehrady

Mladičký bikepark na Tanvaldském Špičáku není o krkolomných sjezdech, ale o pohodovém ježdění po vyhlazených flowtrailech, které je určené široké veřejnosti. Prázdninové zážitky tu můžete dále doplnit výletem na koloběžkách na Královku nebo kolem přehrady Josefův Důl.

Na Tanvaldském Špičáku se se celkem můžete projet na 8 kilometrech flowtrailů, na které vás tu pohodově vyveze sedačková lanovka. Traily jsou z většiny naprosto vyhlazené, nezahrnují nejetelné prudké pasáže ani dřevěné překážky, takže je klidně můžete jet i na pevném kole, nebo sem může vyrazit trailový nadšenec jakékoli úrovně.



Hlavním trailem je tu modrý flowtrail, který je široký, zcela vyhlazený, vlní se pozvolně z kopce dolů, takže tu na vás nečekají žádné prudké nástrahy. Jeho základními stavebními kameny jsou lehké terénní vlny a vysoké klopené zatáčky, které jsou precizně udržované. Okolní prostředí je navíc díky skalistým útvarům Jizerek hezky fotogenické a při jízdě je se na co dívat.

Tanvaldský Špičák v kostce: Vzdálenost z Prahy 1h 30min



1 jízda na lanovce nahoru (dospělí) 110 Kč



3 jízdy bikepark 220 Kč



6 jízd bikepark 360 Kč



10 jízd bikepark 500 Kč



Zapůjčení celoodpruženého kola/elektrokola na 1 den 500 Kč



Zapůjčení koloběžky 1 den 250 Kč



Provozní doba červen pátek-neděle od 10:00 do 16:30



Provozní doba červenec-srpen středa-neděle od 10:00 do 16:30



Provozní doba září pátek-neděle od 10:00 do 16:30



Jízdní řád lanovky 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30



www.skijizerky.cz



Červený trail je charakterové velmi podobný modrému, jen je oproti němu kratší, respektive se v dolní pasáži znovu na modrý trail napojí, je o něco užší a zahrnuje už sem tam i nějaké ty kameny. Jakmile začátečníci zvládnou sjet modrý trail, můžou směle na červený.



Černý trail představuje úsek na trailu červeném, a jeho vyšší náročnost se projevuje na kamenitých pasážích. Nemusíte se ale bát, že by šlo o nějaký těžký trial nebo prudké sjezdy, pasáže jsou v pohodě jetelné a v klasických bikeparcích by odpovídali spíš červenému značení. Traily na Tanvaldu jsou zkrátka o hravosti a jejich účelem je nabídnout pohodovou jízdu a my jsme z tohoto stylu byli opravdu nadšení!

Lanovka na vrchol Špičáku samozřejmě vyváží i turisty, kteří si mohou buď vyhopsat na rozhlednu se symbolickým vstupným, nebo na vyhlídku na skále s výhledem nejen na Jizerky.



Na vrcholu se rovněž můžete občerstvit a poobědvat třeba svíčkovou, rizoto nebo borůvkové knedlíky. Nás tu nadchla kuličková zmrzlina s příchutí žvýkačky a nakonec jsme nezůstali jen u jedné?

Jizerky si nemusíte užívat jen ze sedla kola, ale klidně i z koloběžky. My si je zapůjčili v půjčovně v nedalekém areálu Severák a vydali se na jeden z doporučených okruhů. Vybrali jsme rodinný okruh č.1, na kterém nás hned na úvod čekal výjezd na rozhlednu Královku, a tak bylo samozřejmě na místě se za sportovní výkon odměnit. Na Královce totiž výborně vaří a kromě toho tu nabízí několik různých druhů velmi chutně vyhlížejících dezertů. Já tu tentokrát neodolala hovězímu na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem (148 Kč).





Po obědě nás čekal sjezd okolo přehrady Josefův Důl a zpáteční výjezd na Severák. Celkově jsme na okruhu nakolobežkovali 10 km. Vybrat si samozřejmě můžete i z dalších doporučovaných okruhů a vydat se třeba na Bramberk (12 km), Novou Louku (18 km), nebo na Tanvaldský Špičák (24 km). Výhodou Jizerek jsou v tomto ohledu zpevněné cestě, takže se nemusíte bát žádných terénních překážek.

Jizerky jsou samozřejmě rájem i cyklistů s tenkými pneumatikami, protože převážné asfaltové cesty jsou vhodné i pro trekkingová kola nebo silničky. Na výlet se můžete vydat například okolo přehrady Černá Nisa nebo na pověstnou malebnou Šámalovu chatu na zvěřinový oběd. Podrobnější popis tras najdete v našem loňském reportu zde.