V Indii má lékař statut boha. Jen on ví, co je pro pacienta správné, říká Čech

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po příjezdu? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Vzpomínám si na ohromné horko a vlhko, které na mě udeřilo ihned po výstupu z klimatizované letištní haly v Novém Dillí. A to byly dvě ráno! Druhou věcí, které se v Indii nemáte šanci vyhnout, je neustálé a všudypřítomné troubení. Indičtí řidiči troubí na všechny a na všechno, a když zrovna na silnici před nimi, za nimi ani vedle nich nic není, troubí stejně. Bez nadsázky.

Albert Štěrba Student šestého ročníku lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Své vědecké stáže na oddělení neurologie v Christian Medical College v severoindické Ludhijáně se zúčastnil v rámci výměnného programu mezinárodní organizace IFMSA. Pochází z Frýdku-Místku a i přes své občasné brouzdání po světě se rád vrací domů. Mezi jeho vášně patří fotbal, hra na kytaru a četba.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Snad jsem zde narazil se svým smyslem pro humor. Ale to spíš proto, že je více můj, než že by byl český. Nicméně jako medika na stáži ve zdejší univerzitní nemocnici mě upřímně šokoval rozdíl v přístupu k pacientovi. Zatímco u nás v Česku se dnes už uplatňuje přístup, kdy se pacient (pokud je toho schopen) sám a aktivně informovaně rozhoduje mezi nabízenými alternativami a volí si pro sebe nejvhodnější způsob léčby, tak v Indii je to přesně naopak. Platí tady systém přísně paternalistický, to znamená, že doktor má téměř statut boha a sám má vědět, co je pro pacienta nejlepší a rozhodnout za něj. Jak mi říkali místní lékaři, v případě, že by se pacienta ošetřující ptal, jakou léčbu si přeje, ztratil by u něj důvěru.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Nejsem si jist, nakolik se jedná o české jídlo, rád bych ale řekl, že mi v Indii chybělo hovězí. To totiž kvůli silné hinduistické tradici v Indii skutečně k jídlu neseženete. Za to se ale můžete kochat nekončícím množstvím krav, které brázdí tamní ulice a žijí s lidmi i místní divokou dopravou jaksi v symbióze. Protože ale nejsem až takový fanoušek do hovězího, chyběly mi v jídelníčku především ryby. Ty sice na jihu v přímořských oblastech bez potíží dostanete, zato na severu - kde jsem pobýval já - to není vůbec jednoduché. Přátelům tady jsem se rozhodl usmažit palačinky. A jestli jim chutnaly? No to doufám. Minimálně jim po nich nebylo špatně. Říkali.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

V každé zemi, do které se dostanu, se snažím nahlédnout pod pokličku domácí politické scény. V Indii to bylo o to jednodušší, že úředním jazykem je zde mj. angličtina, což mi umožnilo číst indický tisk a sledovat zprávy. Možná si to zprvu člověk ani neuvědomí, ale Indie je opravdu největší světovou demokracií. Jedná se oficiálně o federativní republiku s lokálními vládami a ústřední vládou v Dillí, která je zodpovědná přímo volené dolní komoře parlamentu. Indický prezident je, na rozdíl od Česka, volen nepřímo jak oběma komorami centrálního parlamentu, tak jednotlivými parlamenty indických svazových států - jedná se o systém zvaný electoral college. A oproti naší české kotlině zde hraje všude, a tedy nevyhnutelně i v politice, velkou roli náboženství. Tím dominantním je hinduismus, takže nepřekvapí, když současný indický premiér cílí především na zájmy a potřeby hinduistické části obyvatelstva.