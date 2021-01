Zimní Česko. Kam vyrazit na výlet a kde najdeme nejhezčí ledové útvary?

Praha Lyžařské vleky nejezdí a běžkařské stopy jsou plné. Najdou se však místa, kde si můžete zimu užívat plnými doušky a nepotkáte ani živáčka. Spojuje je led. Zamrzají rybníky i přehradní nádrže, tvoří se ledopády a ledové krápníky. O ledových pokladech Čech málokdo ví, jsou stranou vyhlášených turistických tras a musíte vědět, za čím jdete, abyste je našli.

Geolog a paleobiolog Radek Mikuláš to ví. Už několik desítek let se zimu co zimu vydává za ledem, fotí a přemýšlí: Proč jsou bubliny stoupající ze dna přesně nad sebou, když ve vodě je proud? A jak se tvoří ledové dlaždice?