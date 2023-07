Bílé vesničky a korkové duby ve španělské Andalusii. Co musíte určitě vidět?

Podrobnosti o horké Seville s ulicemi plnými pomerančovníků, o bílých uličkách a mezquitě v Córdobě či úchvatném paláci Alhambra v Granadě lze najít ve všech turistických bedekrech na předních místech. Jak by ne. Tři nejznámější andaluská města právem patří mezi nejvýznamnější chlouby celé země. My dnes ale chceme přiblížit místa, o nichž se tolik nemluví. Jsou možná trochu skrytá masové turistice, a právě proto stojí za to je objevit.

„Dejte pozor, teď v noci se po okolí potlouká divočák. A je nebezpečný,“ varuje recepční. Jsou tři ráno a my jsme, vypůjčeným autem, konečně dorazili na hotel. Z letiště v Malaze sice cesta trvala jen dvacet minut, i tak si ale náhle připadám jako v divočině. A ten vzduch! Je prosycený mořem od první chvíle, co jsme po třech a půl hodinách letu opustili palubu letadla.