Češka ze Španělska popisuje, co stojí za koronavirovým zázrakem na Pyrenejském poloostrově

Nejsem přece tak naivní, abych si myslela, že zrovna po přečtení mých slov se někdo z antivaxerů poběží naočkovat. Také mám pocit, že už bylo všechno řečeno a přidávat cokoliv by bylo asi zbytečné. Ale nakonec jsem se přece jen rozhodla v reakci na článek z minulého týdne, nazvaný “Co stojí za koronavirovým zázrakem na Pyrenejském poloostrově?”, napsat příspěvek do diskuze.



Bolestná první vlna

Myslím, že odpověď je jasná - proočkovanost obyvatelstva. Ve Španělsku 80 % a v Portugalsku dokonce 88 %. I když účinnost vakcíny postupem času klesá a nechrání stoprocentně před nákazou, je to podle epidemiologů jediná a nejlepší zbraň, kterou momentálně máme k dispozici v boji s koronavirem. Proč se tolik lidí ve Španělsku nechalo i přes počáteční obavy a nedůvěru naočkovat?



Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Svou roli podle mého názoru sehrály hlavně bolestné zkušenosti z první vlny, které se naopak Česko díky včasným opatřením i rouškám vyhnulo. Také důvěra v lékaře a zdravotnictví celkově. Odpovědnost, solidarita se staršími a nemocnými. U některých možná i prozaičtější důvody, jako chuť se bavit, chodit na diskotéky a do restaurací, cestovat.

V létě, při páté vlně, kdy se koronavirus šířil hlavně mezi nenaočkovanými mladými lidmi, to byli právě oni, kteří zareagovali skvěle. Když se otevřelo očkování pro zatím nejmladší věkovou skupinu, byly telefonní linky několik dnů zahlcené a prakticky nebylo možno se dovolat a objednat se.

Až na výjimky se chtěli naočkovat všichni, protože pochopili, že to je jediná cesta k něčemu, co se aspoň trochu podobá normálu. Nebylo potřeba nabízet dárky, ani mobilní data zdarma. Tak proč to nejde v Česku? To jsme opravdu tak poznamenaní socialismem a nedůvěrou vůči všemu, co “přijde shora”, že jsme ochotni riskovat životy, svoje i ostatních? Odmítáme vše prostě z principu? Nebo je to jen neochota či neschopnost uvědomit si, co se odehrává v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče?

Slyšela jsem občas argumenty typu: “Já nikoho s vážným průběhem neznám, nikdo takový v naší rodině/vesnici není, tak se prostě zatím nenechám očkovat.” Jenže svět bohužel nekončí hranicemi naší vesnice, kde je možná opravdu téměř vše idylické, v hospodě kontrolují, co kontrolovat mají, a lidé všude nosí roušky…



Jestli se Španělsku vyhne pro nás už šestá vlna, nebo jestli jen přijde se zpožděním, to samozřejmě nikdo neví. Ale už teď je vidět, že očkování ve většině případů chrání před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací. U nás v Baskicku je naočkováno téměř 90 % obyvatelstva. I přesto nakažených v posledních dnech přibylo, ovšem zdaleka ne tolik, jako v Česku. A co je nejdůležitější, počty hospitalizovaných rostou jen minimálně. Doufejme, že to tak zůstane. Díky vakcínám proti covidu. A jen dovětek: Ano, jsem očkovaná. Celá naše rodina, všichni známí, sousedé, kolegové, dceřini spolužáci z vysoké školy taky. A ne, opravdu mě neplatí Bill Gates.