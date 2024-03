Co s načatým víkendem? Jarní počasí ťuká na okna, přinášíme tipy na krátké výlety

Češi jsou rození výletníci. A přestože naše země nepatří rozlohou mezi největší, je prošpikována turistickými značkami a může se pochlubit jak velkolepými historickými monumenty, tak bezpočtem tematických muzeí, rozhleden, skanzenů nebo všelijakých pohádkových stezek a atrakcí pro děti…

Víkend je tu, počasí téměř dubnové, a tak nazujte sportovní obuv, připravte svačinu do batůžku – a inspirujte se našimi tipy na místa známá i neznámá.

Do Plzně za mláďaty

Šimpanzího samečka poddruhu čego mohou už návštěvníci plzeňské zoo vidět na vlastní oči

Sameček šimpanze čego, extrémně ohroženého poddruhu, se narodil na konci loňského roku v plzeňské zoo. Jeho otec Siri neměl o samice zájem dlouhých osmnáct let. Šimpanzice Mária ho ale okouzlila. Zabřezla s ním téměř okamžitě.

Mária přitom bojuje s vážným handicapem – neslyší. A své mládě by někdy slyšet potřebovala, třeba když má hlad. Proto ho sleduje ještě pečlivěji než slyšící samice.

Návštěvníci zahrady, včetně rodin s malými dětmi, okouzleně sledují, jak se malý sameček pevně drží své matky, když s ním šplhá po kládách a běhá po výběhu, jak mládě saje její mléko, piští na ostatní šimpanze z pětičlenné tlupy a učí se s nimi komunikovat, případně jak si hraje a poznává svět.

V plzeňské zoo ale mohou návštěvníci aktuálně vidět i mládě pandy červené, lemura, antilopy nebo třeba čtyři malá a tři o něco starší lvíčata.

Půvabné Slavonice

Slavonice jsou unikátní rozsáhlým uskupením měšťanských domů se sgrafitovými fasádami

V centru jihočeských Slavonic stojí nádherné renesanční domy. Zajímavé jsou i zdejší romantické uličky a tajuplné středověké podzemí. Když vystoupáte na věž kostela v centru města, otevře se vám krásný výhled do okolí.

Na okraji Slavonic pak najdete ojedinělé muzeum samorostů a v jejich blízkosti leží i domácí zoo v penzionu Bejčkův mlýn, kde mají na třicet druhů zvířat, počínaje oslíky přes prasátka, ovce a kozy až po pštrosici.

K navštěvovaným místům patří také nedaleký areál vojenských pevností z období druhé světové války. Dětem se zase líbí Cesta pohádkovým lesem nebo putování po stezce, na níž loupil známý zloděj, vrah a lamač dívčích srdcí Jan Jiří Grasel, který podle všeho náš slovník obohatil o pojem „grázl“.

Když se Moravou toulali mamuti

Skoro čtyřmetrový mamut dominuje pavilonu Anthropos už od jeho otevření v roce 1962

Tři a půl metru vysoký mamut stojí uprostřed brněnského Pavilonu Anthropos s chobotem a kly zvednutými k nebesům. Je tahákem zdejší expozice. Ta zobrazuje život pravěkých lidí. Na kostrách, zkamenělinách a dalších exponátech dokumentuje i vývoj člověka, dávných zvířat nebo rostlin.

Vznikla díky archeologovi prof. Karlu Absolonovi a jeho objevu 30 000 let staré civilizace lovců mamutů pod Pavlovskými vrchy. Stálou expozici doplňuje výstava obrazů Zdeňka Buriana, který dokázal obdivuhodným způsobem oživit zaniklý pravěký svět. Nově uspořádaný výběr jeho děl uzavírá projekce a působivé 3D rekonstrukce pravěkých zvířat i lidí.

Pavilon byl za svůj inovativní přístup k popularizaci archeologie nominován mj. na Luigi Micheletti Award (2016).

Věda jako zábava

IQlandia

Malá holčička se v libereckém centru iQLANDIA dotkne plazmatické koule, a díky statické elektřině se jí zježí vlasy. V jiné části expozice vylévá laborant na stůl i na zem suchý led, tedy bílou mlhu. Mlha vytváří neobvyklé chuchvalce. Z fyzikálních, chemických a dalších pokusů je najednou zábava i hra.

V centru si kromě toho můžete na simulátoru vyzkoušet sílu zemětřesení či vichřice nebo si promluvit s robotem – iQLANDIA představuje čtyři patra plná chytré zábavy a poučení. Zjistíte v nich, co se děje v nitru země, v nitru člověka, stejně jako nitru kosmu.

To všechno poutavým způsobem díky více než 400 exponátům. Součástí science centra je i planetárium a nedaleko najdete iQPARK. Ten přibližuje vědu a techniku nejmenším dětem (3–8 let), a to opět hravou formou.

Neznámý Nový Svět

Nový Svět

Nový Svět je romantická čtvrť kousek od Pražského hradu. Fakt, že v ní ještě v roce 1985 svítily plynové lampy, vypovídá o mnohém. Vznikla ve středověku před hradbami Hradu, ale v době Karla IV. se ocitla už za nimi.

Původně tu bydleli zaměstnanci Pražského hradu, později hlavně chudina a v moderní době pak spousta slavných i dobře situovaných lidí: výtvarníci, hudebníci, spisovatelé, filmoví režiséři a podobně.

Najdete tady řadu půvabných zákoutí, nejvíc jich ale poznáte s průvodcem, který vás k nim zavede a řekne vám o nich spoustu zajímavostí. Tenhle trochu zapomenutý kout Prahy se svéráznou atmosférou, kde přitom nenajdete moc turistů, je plný příběhů a historek.

Na tobogán i do divoké řeky

Aquapark Kohoutovice

Nejoblíbenější atrakcí brněnského Aquaparku Kohoutovice je 90 metrů dlouhý tobogán. Ale populární se stala také vířivka s vodou o teplotě 34 stupňů s masážními tryskami. Ty najdete i v relaxačním bazénu – spolu s chrliči, perličkovými rošty nebo divokou řekou.

Zejména ženy si v aquaparku rády užívají saunové obřady. Saunovat se tu však můžou také děti. Maminky často zajdou s těmi nejmenšími do dětského koutku, kde si dají kávu, zatímco děti si hrají. Nebo je nechají dovádět v mělkém, 18 cm hlubokém brouzdališti s vodou teplou 30 stupňů.