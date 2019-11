Čínská provincie uzavřela 32 skleněných turistických atrakcí. Nejsou prý bezpečné

Atrakce na 24 místech provincie se začaly uzavírat od března 2018; čínská média ale tomuto opatření dosud velkou pozornost nevěnovala, napsala zpravodajská stanice BBC. Čína v posledních letech zažívá obrovský rozmach skleněných atrakcí, které už se ale staly dějištěm nehod, jež si vyžádaly nejméně dvě úmrtí.



V Číně je odhadem 2300 skleněných mostů a neupřesněný počet skleněných chodníků a skluzavek. Jejich cílem je přilákat turisty toužící po dobrodružství a vydělat na rostoucí čínské domácí turistice.

„Skleněné šílenství“ spustil most Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan, který byl v době svého otevření v roce 2016 nejvyšším a nejdelším mostem se skleněným dnem.

The famous glass bridge of #Zhangjiejie China. I wasn’t scared it was too fun! #wtechina #Scarybridge pic.twitter.com/VXYqMDg91B