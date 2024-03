NOMÁDI: Letištní hasičák začíná druhý život, jako expediční kamion

Jestli stavitelé expedičních náklaďáků něco milují, tak jsou to hasičská auta. A to hned z několika důvodů. Profesionální jednotky své vozy garážují na stanicích. Za druhé technika jezdí jen do akce, nebo na cvičení. Hasičská zásahová auta tak mají nízký nájezd kilometrů. A za třetí profíci mají čas i prostředky na pravidelnou údržbu. Výsledkem je, že i starší náklaďák, který hasiči prodávají, bývá v perfektní kondici.

To je přesně případ i šedého expedičního speciálu, který se v posledních týdnech rodil v dílně na okraji Jičína. „Podvozek je sice z konce 90. let, ale měl najeto pouhých čtyřicet tisíc kilometrů a byl téměř jako nový,“ popisuje Martin Vejnar ze společnosti VejnyWood, která na bývalý hasičský speciál, původně sloužící na německém letišti, stavěla obytnou nástavbu.

Šedý, na první pohled téměř nenápadný náklaďák, patří k nejtěžším exponátům na letošním veletrhu For Caravan. S plnou zátěží váží 18 tun. Ke konstrukčním zajímavostem patří, že obytná „bouda“ drží pohromadě jen pomocí lepidla. Obecně v konstrukci karavanů a obytných aut v posledních letech převládá technologie lepení.

„Skoro všechno lepíme,“ potvrzuje Martin Vejnar. „Lepidlo vytváří pevný, ale zároveň pružný spoj. Takže nedochází k praskání nástaveb, ani když se vozidlo kroutí při jízdě v nerovném terénu,“ dodává. Aby se síly, které doslova rozvlní tradiční rámový podvozek mercedesu, nepřenášely na obytnou nástavbu, umístili ji v jičínské dílně na pomocný rám vlastní konstrukce.

Ve voze může cestovat až šest lidí. V zadní části se nachází ložnice se dvěma lůžky. Další dvě lůžka je možné vytvořit ze sedací soupravy v salonu. V prostorné kuchyňské lince je osazený vařič „poháněný“ naftou. Na palubě vozu je i lednice o objemu 140 litrů a také spalovací toaleta Cinderella, kterou ve VejnyWood montují téměř do všech expedičních vozů.

„Do záchoda se vkládá speciální papírový pytlík. Po vykonání potřeby místo tlačítka, které by to spláchlo vodou, stisneš knoflík, který nechá spadnout takový sklopec. Celý obsah v pytlíku spadne dolů do spalovacího prostoru, kde se zažehne spalovací proces s teplotou 1200 stupňů. Během deseti až patnácti minutového cyklu se všechno spálí na prach. Popel se dá vysypat kdekoliv, žádný jiný odpad z toalety nevzniká,“ popisuje Martin Vejnar fungování „krematoria na bobany“ a dodává: „Dnes jsou na trhu k dispozici spalovací toalety na plyn, případně na elektřinu. V roce 2024 by se měla objevit i verze využívající naftu.“

Šedý expediční speciál Mercedes-Benz Actros 4x4 je na pražském veletrhu For Caravan k vidění v hale číslo 7 v rámci Adventure Village. Martin Vejnar bude hostem besedy o stavbě expedičních speciálů, která začíná v sobotu v 11:00 ve vstupní hale v sále číslo 7.