Lampionky ve tvaru lotosu na každém kroku. Jak vypadají oslavy Buddhových narozenin v Jižní Koreji?

Dokonce v českých krojích, o kterých mám značné pochybnosti, na kolik jsou autentické, a tak jsem s touhle záhadou oslovila odborníky z Karlovy univerzity. Uvidíme, jaká bude odpověď. O snímky krojovaných korejských bohemistů ve víru polky vás určitě neochudím, předvedou se na „České kavárně“ na konci května.

Česká kavárna je pěkná událost pořádaná bohemisty a slovakisty, která se dočkala oprášení po dlouhé pandemické pauze. Tancuje se, zpívá se, mlsají se české dobroty, dívá se na filmy, případně se zdobí stromeček, malujou se vajíčka, a to všechno párkrát do roka.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince v programu Česká studia na FF UK v Praze a na Beijing International Studies University, odkud psala pro Lidovky.cz příspěvky pod názvem Čínský šok. Krátkodobě působila i na jiných univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., spoluzakládala program Czech Studies_online, kde působila jako akademická koordinátorka. Od září pracuje na Hankuk University of Foreign Studies v Soulu. Baví ji cestování, design a architektura.

V posledních dnech bylo v Koreji pár důvodů k oslavám. Jednak se slavil Den dětí, který je tady dnem volna pro všechny. Nepostrádá to logiku, všichni jsme byli přece dětmi! Závěr týdne korunovaly Buddhovy narozeniny (Seokga tansinil), což je svátek, který s chutí slaví ne jenom 15 milionů korejských vyznavačů buddhismu. Že se blíží oslava Buddhových narozenin, nelze přehlédnout, dlouho před nimi jsou ulice vyzdobené kilometry zavěšených papírových lampionků ve tvaru lotosu.

Hrajou všemi barvy, ale tradičně bývají růžové, červené a zlaté. Kláštery jsou vyzdobené tak divoce, že z dálky připomínají spíš cirkus, v den narozenin řada z nich nabízí jídlo a čaj pro návštěvníky zdarma. Druhý (méně prozaický) projev blížících se narozenin jsou dlouho předem vyprodané jízdenky (případně letenky) na nejatraktivnější odpočinková místa, kam se Korea masově přesouvá. Před lidmi není moc úniku. Vzhledem ke své hornatosti Jižní Korea figuruje na 12.místě ve světě v hustotě zalidnění, před ní jsou jen ostrovní a jiné pidistáty (pardon), vážným konkurentem je pouze Bangladéš.

Rodinný kamarád, který léta působil na diplomatickém zastoupení Korejské republiky v Česku, mi na otázku, po čem se mu z Česka stýská nejvíc, bez zaváhání odpověděl, že po málo lidech. Kompenzuje si to tím, že často utíká hrát golf. Prý je to zaručeně jediné místo, kde není v Koreji přelidněno. Věřím mu to, protože i v horách se občas na stezkách tvoří zácpy. Na ostrově Jeju, kde je nejvyšší vrchol Koreje Halla-san, výstup na tuhle bezmála dvoutisícovou vyhaslou sopku regulujou povinnou rezervací předem. Pokud ji nakonec nevyužijete, smůla, nemáte právo na další rezervaci tři měsíce.

I my jsme se přesunuli rychlým vlakem KTX (v začátcích budování vozový park převzatý od francouzského TGV) na volné dny na úplný jih Koreje, do druhého největšího města, do přístavu Busan. Byla jsem tam už potřetí, ale znovu ráda, aneb oceánu, pláží, ryb a mořských plodů není nikdy dost. Pečlivě jsem sledovala teplotu vody, ale nevypadalo to na plavání ani krapet nadějně, 17 stupňů je daleko od hranice mé komfortní zóny.

Ikonická pláž v Busanu

Děti se vesele cachtaly a na nejproslulejší Haeundae pláži rostly stavby z písku na znovu konaný (dva roky covidem přerušený) „písečný“ festival. Z dospělé populace ve vodě nikdo, o plavcích nemluvě. Až když se kolem mě na pláži rozrostla „nekorejská“ enkláva slunících se a vedlejší finská dvojice neohroženě vyrazila do vln, začala jsem se přemlouvat. Rozhodujícím momentem byla zpráva od chorvatského souseda (původem ze Splitu) ve smyslu: „Dáš to, na Čechy není žádné moře příliš studené“. Takže jo, dala jsem to a bylo to báječné!

O slíbených korejských galeriích současného umění snad příště. Právě v Busanu byla jedna, která mě nejvíc dostala svým umístněním, vstřícností k návštěvníkům a samozřejmě výstavami, věnovanými hlavně videoartu a novým médiím.