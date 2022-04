Korejská obsese? Cestování na místa, kde kvetou první třešně a magnólie a pořizování fotek

Doporučujeme

Když jsem přijela do Jižní Koreje na sklonku loňského léta, usedlíci se mi snažili nastínit, jak vypadá průběh korejského roku v okolí Soulu meteorologicky. Informací se na mě valila hromada. Co jsem si však zapamatovala, bylo – připrav se na zimu bez sněhu s větrem jak břitva a na kouzelné jaro, které tě dostane, protože prostě nemá obdoby. Do puntíku to tak je. Jaro je tady a dostalo mě.