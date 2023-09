Křižovatka mezi Východem a Západem. Proč se vydat do Košic a co od výletu čekat?

Po osmi hodinách, kdy panoramatické výhledy z okénka vlaku co chvíli přerušují bezcílné koukání do telefonu či klepání do klávesnice, jsme v cíli. Nádraží je rozkopané, a tak nezbývá než zatnout zuby (a svaly) a donést kufry do podchodu.

Navzdory tomu, Košice budete od první chvíle milovat. Už pro jejich staré centrum. Rozlohou přesahuje 85 hektarů, což z něj činí největší na Slovensku, ale hlavně je úžasnou směsicí židovských i křesťanských památek, kostelů, dávných paláců i vkusně zrekonstruovaných dvorků stojících ve stínu pavlačových domů. A nabízí ještě mnohem víc.

Procházíme městským parkem a okamžitě nás upoutá první zajímavá stavba. Je jí Jakabův palác, novogotická palácová vila, postavená roku 1899 Peterem Jakabem u někdejšího mlýnského náhonu. Její minulost je spojená s naší domovinou – v dubnu a květnu 1945 zde měl sídlo prezident ČSR Edvard Beneš a jmenoval tady první poválečnou vládu, která přijala tzv. Košický vládní program.