Město muzikálů s nejvyšší budovou v Evropě. Co musíte vidět v Londýně?

Náš vlak míří do centra města. „Je tu prosím volno?“ ptám se pána trůnícího na dvojsedačce v předraženém (a přeplněném) dopravním prostředku. „Omlouvám se, ale místo vedle mě bohužel není. Sedí zde moje taška,“ odpoví blahosklonně. A myslí to vážně. Jsme přece cizinci! Vítejte v Londýně, hlavním městě Spojeného království. Chystáte se zde strávit několik jarních dní? To, co potřebujete jako první, je nadhled.

Jaro je pro návštěvu devítimilionové metropole skvělou volbou. Ulice nejsou tak plné turistů, jako je tomu v období letních prázdnin – nebo jako tomu bylo při nedávné korunovaci –, a kromě obvyklé dešťové sprchy občas vykoukne i nějaký ten sluneční paprsek.

Právě takové počasí je ideální pro vyhlídky z věží, mrakodrapů a rozhleden, dlouhé procházky londýnskými parky i pro turistický „maraton“ mezi historickými monumenty, moderní architekturou, galeriemi, osobitými čtvrtěmi plnými obyvatelstva všech etnik a náboženství i tradičními londýnskými puby.