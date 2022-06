NOMÁDI: Průvodce pro začátečníky: Chorvatsko už dávno není levné. Když chcete klid, jeďte do vnitrozemí

Můj první kontakt s Chorvatskem nastal v roce 1994, kdy byla země zpustošená válkou. Na silnicích místo turistů jezdily obrněné konvoje UNPROFOR, pobřežní magistrála vedla po pontonových mostech a v moři se válely půlmetrové škeble, protože tam nebyl nikdo, kdo by je jako suvenýry sbíral. Místní mladý rybář nás bral s sebou na loď a po večerech plakal, že nechce jít na frontu. Škodovky narvané paštikama a ploutvema do vody byste v celé zemi napočítali dvě – naši a známých, co měli tenhle super nápad. Dneska se díky tomu můžu honosit titulem „zažil o prázdninách Chorvatsko bez turistů“.

Pak se to zvrhlo a dovoleným v této zemi jsme se začali nejen vyhýbat, ale i vysmívat. Najednou tam byli všichni, stroj na odpočinek mlel miliony lidí z celé Evropy pravidelně každé léto. Vždyť i většina stereotypů o Češích na dovolené vznikla právě tam.

Rozmohly se nové kvalitní velkokapacitní kempy a resorty s vynikajícími službami, které se ale staly pro mnoho turistů synonymem pro tuto zemi. Kempy jako Valalta Naturist Camping, Lanterna Premium Camping Resort nebo rodinný Zaton Holiday Resort patří ve svém oboru bezpochyby mezi světovou špičku. Zanedlouho přišly zákazy volného kempování v přírodě, neúměrné šponování cen na souši i na moři, a vůči Chorvatsku začala růst všeobecná nevole. Nebylo to nic pro „správné“ cestovatele.

Některé kempy ve vyhlášených přímořských lokalitách přitom narostly do nevídaných rozměrů. Stala se z nich prakticky samostatná města a začaly budit zájem i zahraničních médií a odborných organizací. Díky cílení na rodiny s dětmi, wellness pobyty nebo nudismus si mnoho kempů zajistilo stálou solventní klientelu a ke kvalitě jejich služeb vzhlížejí dnes zástupci cestovního ruchu z celého světa.

Samozřejmě to byly naše děti, které nám daly impuls do Chorvatska začít jezdit znovu. Jednoho dne se najednou myšlenka, vymáchat ratolesti v moři právě v jednom z těch prestižních kempů, zdála celkem fajn. Tak proč to nezkusit.

Chorvatsko není levné. Cena za dobrý kemp je skoro až absurdní. Takřka patnáct tisíc za týdenní pobyt na základní kempingové parcele je prostě úlet a jsou země, kde bychom tolik neutratili ani za měsíc. Jenže je to taková sázka na jistotu. V ceně navíc máte voňavé sociální zařízení bez jakýchkoli omezení, nepřeberné množství skluzavek a bazénů i každodenní organizovaný program pro děti. Ať jsme byli kdekoli, uprostřed prázdnin nebo i po sezóně, nikdy jsme neodjížděli zklamaní. A za to si člověk rád připlatí.

Lék na příliš mnoho turistů? Chorvatsko mimo sezónu! Láká vás čistý a teplý Jadran, chtěli byste navštívit legendární Plitvická jezera nebo krásná historická města v čele s Dubrovníkem, ale děsíte se představy, jak se všude mačkáte v davu? Dejte šanci mimosezónnímu cestování. Chcete-li mít Chorvatsko sami pro sebe a nevadí vám studené moře a omezené služby, vyrazte tam už počátkem května. Jen pozor – ne všechny kempy v té době fungují. Pokud se chcete i vykoupat, volte druhou půlku září, kdy je ještě stabilní počasí, ale zástupy turistů už jsou dávno doma. V říjnu už celé pobřeží postupně přechází do zimního spánku.

Parádní vyžití ale tato země nabízí i ve svém hornatém vnitrozemí, které je stále turisticky velmi nedoceněné, ale díky tomu nesrovnatelně klidnější i levnější. Parkování karavanu mimo kempy je v těchto končinách mnohem jednodušší, máte tak větší šanci vychutnat si bezpočet hradů a zámků, termální koupele, kouzelná historická městečka, hluboká údolí, nedotčené divoké lesy nebo rozmanité přírodní parky způsobem, jaký je vám nejbližší.

