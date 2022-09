NOMÁDI: Chilanovi ukradli v Praze motorku. Čeští motorkáři mu sehnali novou

V noci na 13. září stálo v pražské ulici Voroněžská před číslem popisným 23 cestovní enduro. Do rána zmizelo i se všemi věcmi. Nešťastný majitel, který spal v hostelu, našel v okolí jen část rozházeného obsahu kufrů z motorky. Abel Kike Piña Rodriguez pochází z jihoamerické Chile a je na cestě kolem světa. Odcizený motocykl Honda Africa Twin byl jeho dopravním prostředkem. Napsal na svůj facebookový profil žádost o pomoc: hledal ubytování a také pomoc při pátrání po zmizelém stroji.

Ukradená motorka model: Honda Africa Twin rok výroby: 1992 SPZ: M NX 8228 VIN: RD04 2203387 poznávací znamení: poničené sedlo se škrábancem na pravé straně (po pádu) kontakt na majitele: +56936586364 (WhatsApp), +34611717347 pro volání Facebook Instagram

Mezi českými motorkáři případ vyvolal vlnu solidarity. Nejprve mladý Chilan získal k užívání, na neomezenou dobu stroj Yamaha MT. Americká motorkářka žijící trvale v Česku Elizabeth Dana Wunderlich mu poskytla jídlo a opravila poškozené oblečení. Komunita začala také vybírat peníze pro cestovatele, v době publikace článku na účtu bylo téměř 250 tisíc korun (sbírku najdete ZDE).

Dárce, který si přeje zůstat v anonymitě, cestovateli věnoval na další pokračování expedice ojetý motocykl Yamaha XTZ 750 Super Teneré. „Je srovnatelná s motorkou, kterou mu ukradli. Dostali jsme ji za cenu servisu, což byla super nabídka. Motorka je momentálně v servisu kde na ní dělají kompletní prohlídku,“ řekl Michal Dřímal, který pomoc pomáhá organizovat.

„Ozval Tomáš Kocanda z Technical Gear Store, české zastoupení Touratechu, který Abelovi nabídl kancelář, jídlo a postaral se o základní potřeby. Zároveň mu věnovali vybavení na motorku, což považuji za velkorysý dar,“ pokračuje Michal Dřímal. Severomoravská firma BigHusky se nabídla, že cestovateli na motocykl vyrobí hliníkové, vodotěsné, kufry.

„Michal Hamšík z časopisu Motoroute Abela pozval na 17. setkání cestovatelů na motocyklech v Křižanově s tím, že mu poskytnou ubytování, jídlo a zároveň i zábavu, která pro něj teď bude příjemným zpestřením. Ozvaly se desítky lidí,“ dodává Dřímal, který spolu s Vojtěchem Lavickým (o jeho cestách jsme psali ZDE a ZDE) pořádá motorkářské expedice po celém světě.

Okradeného Chilana vlna zájmu a solidarity zaskočila. „Hned první den jsem dostal víc, než bych kdy čekal. Lidé mi nabízeli ubytování, jídlo a také mi půjčili další motorku, abych mohl hledal ukradený stroj,“ popisuje Abel Kike Piña Rodriguez, kterého během putování kolem světa okradli vůbec poprvé. S novým vybavením už plánuje další cestu.

„Díky pomoci, které se mi dostalo, budu pokračovat ve své cestě, jako by se nic nestalo. Chci se zapojit do projektu Moto Antarctic Crossing (@motoantarctic), kde spolu s dvěma zkušeným arktickými průzkumníky plánujeme přejet z Evropy přes Afriku a Antarktidu do Jižní Ameriky. Chceme natočit dokument o tom, jak globální oteplování zasahuje Afriku a Antarktidu. Je to největší projekt v mém životě,“ dodává Rodriquez.

„O tom jestli pomůžu, nebo ne, jsem nepřemýšlel ani vteřinu. Z našich motorkářských výprav víme, že když nastane nějaký problém, vždy se najde velmi rychle někdo z „bajkerské“ komunity, kdo většinou rychle a efektivně pomůže. Nechtěli jsme, aby o České republice mohl kdokoli říct opak,“ dodává Dřímal.