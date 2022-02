NOMÁDI: Nejkrásnější pláž Lefkady je Porto Katsiki. A myslí tady i na obytná auta

Je to ostrov a přitom se na něj dostanete suchou nohou. Tentokrát není řeč o norských Lofotech (více čtěte ZDE), ale o Lefkadě. Západořecký ostrov je totiž s pevninou spojený umělou šíjí a plovoucím mostem. Dříve to bylo strategické místo.

Stráží jej mohutný hrad Santa Mavra (souřadnice parkoviště, kde můžete nechat obytné auto a pevnost si prohlédnout, jsou 38.8476814N, 20.7199497E). Kolem kamenné pevnosti dnes proplouvají hlavně jachty mířící na nebo z rejdy. Silnice EO42 tady vede téměř u vodní hladiny a paralelně s vodním kanálem, takže v protisměru nás míjí jedna plachetnice za druhou. Naštěstí jsme nemuseli řešit, kdo má přednost v jízdě.

Adamova velká cesta Dva dospělí, malý chlapec a obytná dodávka. Jak se žije na pár metrech čtverečních v domku na kolečkách? Jak vidí země, které projíždějí? Adamovu velkou cestu můžete sledovat na Instagramu a také Facebooku ZDE.

Na Lefkádě trvale žije necelých 30 tisíc lidí. Tomu velikost odpovídá i “hlavní město”, jehož střed snadno zvládnete projít pěšky. V historickém centru jsou pro Řecko netypické domky. První patra vystavěli ze dřeva a natřeli veselými pastelovými barvami.

Atmosféra tak trochu jako v Karibiku a může za to velká imperiální mocnost. Po velkém zemětřesení v roce 1825 se město Lefkada stavělo z ruin a tehdejší vládci ostrovů - Britové - podle pramenů prosadili technické řešení budov, které mělo být odolné proti chvění zemské kůry.

Velké parkoviště najdete za budovou muzea (souřadnice: 38.8476814N, 20.7199497E). Náměstí okupují na turisty orientované kavárny a restaurace. V hlavní sezóně tu musí být velmi živo, ale v polovině října je obsazených pár stolků. Když personál zjistil, že náš Junior by si dal “zmrzlinku”, kterou už vyprodali, neváhal vysprintovat do nedalekého obchodu a suroviny dokoupit. Cestování “po sezóně” má svoje výhody. I když s obytným autem vlastně sezóna nikdy nekončí.

Výprava na jih

Protipólem lefkadských uliček, vymazleného nábřeží s promenádou a lehkého bordýlku za muzejní budovou, kde ležely zbytky klimaticece a dalších technologii, je samý jih ostrova: mys Lefkas s majákem. Z přístavu Vasiliki k němu vede nová silnice s hezkým asfaltem “vykousnutá” do prudkého svahu. Tomu, kdo trpí závratí, doporučujeme dívat se rovně před sebe, pohled vlevo na rychle se vzdalující mořskou hladinu by mu nemusel být příjemný.

Poloostrov je porostlý nízkými křovinami a vybíhá daleko do moře. V nejužším místě je široký sotva na silnici a kousek. Občas je z paluby našeho Weinsberg CaraBus 630 ME vidět rezavá ohrada, občas potkáme auto s turisty, ale jinak je tu liduprázdno. Parkujeme přímo pod majákem (souřadnice 38.5631550N, 20.5430494E), kde je dost místa na otočení téměř sedmimetrové dodávky.

Místo je to uhrančivé. Od majáku jsou vidět další Jónské ostrovy, bílé plachty klouzající po hladině a hlavně dramatické pobřeží tohoto kousku Lefkady. Bílé skály padající do modré vody. Podle legendy tady skončila svůj život antická básnířka Sapfó, která vedla dívčí kroužek uctívající hudbou a poezií bohyni lásky Afroditu a devět Múz. Ač je to s největší pravděpodobností jen smyšlený příběh, turisté sem kvůli slavné Sapfó z ostrova Lesbos dodnes jezdí.

Nejkrásnější pláž

Lefkada má pobřeží dlouhé 370 kilometrů a o to, která zdejší pláž je ta nej, se můžete přít hodiny. Za nás je to Porto Katsiki (souřadnice: 38.6009967N, 20.5502556E) na západním pobřeží ostrova, jen 15 minut autem od mysu Lefkas. A to ze dvou důvodů: sama oblázková pláž po téměř kolmou skalní stěnou a dokonale čistou vodou je nádherná.

Navíc je zde velké parkoviště přímo na skalní plošině vybíhající nad moře, kde můžete zakempovat na místech vyhrazených pro obytňáky (vybírá se parkovné 10 Eur za noc, k dispozici jsou sociální zařízení s tekoucí vodou). Když budete mít štěstí, postavíte svůj domov na kolech tak, že se od jídelního stolu budete kochat výhledem na pláž a večer ze zadní postele zažijete západ slunce jako z katalogu. Pozor, plocha parkoviště je šikmá, vyrovnávací klíny tu budete potřebovat.