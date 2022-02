NOMÁDI: Kde si nejbohatší Řek vzal nejpůvabnější první dámu USA. Pádlování podél Lefkady

On byl malý, nosil krutopřísné brýle se silnou obroučkou a také byl neskutečně bohatý. Ona byla půvabná, vzdělaná a navíc vdova po prezidentovi Spojených států amerických. 20. října 1968 se vzali na řeckém ostrově Skorpios při soukromém obřadu. Řeč je o Jacqueline Kennedyové a Aristotelovi Onassisovi. Ačkoliv oba hlavní aktéři této události jsou už dávno mrtví, ostrov v Jónském moři je stále v soukromém vlastnictví. A tedy nepřístupný.

Pádluji na kajaku v přeháňce podél ostrova Lefkáda a Skorpios mám po pravé ruce. Hlavní turistická sezona v oblasti už skončila, kemp Santa Mavra (souřadnice 38.6742681N, 20.7148797E, www.campingsantamavra.com) je prakticky prázdný, takže parkujeme náš domov na kolech na jednom z nejluxusnějších míst: přímo u moře. Dostat skládací kajak na vodu tak trvá jen pár minut. Pár desítek metrů od břehu je první zastávka. Kaplička skrytá v jeskyni a přístupná z moře. Dostanete se sem snadno i na paddleboardu.

Řecká Lefkáda je pro milovníky pádlování skvělou volbou. Proč? Ačkoliv je to oficiálně ostrov, dostanete se na něj snadno autem po úzké šíji, kterou s pevninou spojuje atypický pontonový most. Takže pokud si vozíte vybavení se sebou, tak je to prima výhoda.

Zároveň je to doktor Jekyll a pan Hyde. Západní pobřeží je otevřené směrem do Jónského moře. Má strmé břehy, dlouhé pláže pod skalními stěnami přístupné z jen vody a jeden dramatický skalní útvar střídá druhý. Vítr a vlny se tady do kajákáře umí opřít a na obzoru jsou vidět velké lodi směřující do přístavu Patras.

Naopak východní část poskytuje závětří, klidnější podmínky, zátoky a také výhledy na jachty courající se k Jónským ostrovům. A k tomu ta voda. Čisté moře, kde vidíte hluboko pod sebe. Moře, které dokáže být tyrkysově zelené i tmavě modré na pár metrech. Moře, u kterého vám nikdy nedojdou kamínky, které Junior tak rád hází do vody. Pláže jsou totiž většinou oblázkové. A pokud se vypravíte na nejjižnější část ostrova, k majáku.

Druhou zastávkou při pádlování v průlivu mezi Lefkádou a ostrovem Skorpios, pokud si nechcete zalenošit na některé z malých pláží, je kostelík Agia Kyriake (Αγία Κυριακή, souřadnice ) přímo naproti přístavu Nydri. Snadno u něj přistanete v malé zátoce s molem. Z terasy před svatostánkem je parádní výhled na městečko a strmé stráně nad ním. A pokud se vydáte pěšky po turistické pěšině kopírující břeh, narazíte na hrob Wilhelma Dörpfelda (jeho velký profil najdete ZDE).

Německý archeolog se podílel na vykopávkách v Olympii, zúčastnil se na výzkumu antické Tróje. V letech 1884 až 1885 Dörpfeld společně s Heinrichem Schliemannem pracovali na vykopávkách Tíryntu. Od roku 1900 až do roku 1913 Dörpfeld pracoval na vykopávkách řeckého města Pergamon a roku 1931 provedl průzkum Agory v Athénách. Dnes by se řeklo, že byl archeologickou hvězdou první velikosti. K úctyhodnému výčtu lokací je potřeba podotknout, že Dörpfeld měl vlastní teorii o Odysseovi.

Věřil, že slavný ithacký král měl svůj domov právě na Lefkádě (více čtěte ZDE). Není divu, že německému archeologovi chtějí v Nydri postavit nový v pomník.

Celá trasa mezi kempem Santa Mavra a kostelíkem Agia Kyriake měří po vodě zhruba 7 kilometrů a zvládné ji při dobrém počasí i seakajakář začátečník.