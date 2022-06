NOMÁDI: Do půjčovny, nebo na internet? Obytňáky se sdílí on-line

Na trhu funguje několik služeb, na kterých lze svůj obytný vůz či karavan nabídnout k pronájmu či naopak si jej od soukromé osoby za úplatu půjčit. Takový pronájem obvykle vyjde levněji než v zavedené půjčovně, je však nutné počítat i s tím, že o to „osekanější“ může být podpora na cestách a servis.

Krátkodobé havarijní pojištění i pro půjčování „Pronajímáte své auto nebo přívěs jen na pár dnů či týdnů přes podobné platformy (P2P)? Nezapomeňte si auto řádně připojistit v režimu půjčování. Běžné havarijní pojištění se totiž na takovou situaci nevztahuje a pojišťovna může škodu odmítnout uhradit,“ upozorňuje Lukáš Slavík, zakladatel platformy Vansafe , která se specializuje na pojištění obytných aut. „Podobné pojištění na trhu zatím nebylo téměř dostupné, a tak jsme ve Vansafe připravili výhodné krátkodobé havarijní pojištění v režimu půjčování. Unikátní pojištění můžete uzavřít třeba jen na 1 týden. Narozdíl od podobných pojištění bezpečně kryje vás i všechny další řidiče. Nemusíte se pak obávat rizik a toho, že náklady na opravu bude někdo vymáhat po vás. Navíc si můžete připojistit i všechna skla (okna) a může ho uzavřít nejen vlastník, ale i nájemce,“ doplňuje Slavík.

K největším zprostředkovatelům u nás patří Campiri, přes které vloni proběhlo přes 800 zápůjček; ve srovnatelném období tohoto a loňského roku jich teď mají takřka trojnásobně víc. „A očekáváme, že do startu hlavní sezony, která začíná na začátku června, budeme až na čtyřnásobku. V úhrnu chceme letos v Česku realizovat okolo 2100 zápůjček,“ říká obchodní ředitel Campiri Zbyněk Janyška. Enormní zájem byl už o jarní měsíce, například Velikonoce byly kompletně obsazené a třeba červenec je už nyní zamluven zhruba z 80 procent a plní se i kalendář na srpen a září.

Půjčovna vs. soukromník? V čem je rozdíl

Růst zájmu se propisuje i do rozšiřující se flotily vozů, které figurují v nabídce, a to nejen z kapacit půjčoven. Podle loňských statistik Asociace kempování a karavaningu se počet nově zaregistrovaných obytných vozů meziročně zvedl o vysoké desítky procent a prodejci kvůli tomu dokonce posouvali dodávky až na rok 2023. „Vozy do nabídky přibývají zejména z řad přímých majitelů obytných vozů, ale i z půjčoven či pořizováním našich vlastních obytných vozů. Každý týden se naše nabídka rozroste o zhruba deset obytných vozů,“ upřesňuje Janyška.

Podobnou službu zprostředkovává také kupříkladu portál HoppyGo.com, kde kromě obytných vozů mají i klasická osobní auta, možnost pronájmu od soukromých majitelů nabízí i Bezkempu.cz.

Při takovýchto zápůjčkách je dobré vždy myslet na pojištění. Například Campiri garantuje havarijní pojištění přes Uniqa pojišťovnu, v případě pronájmu od soukromého majitele je pojištění vázáno na konkrétního řidiče. Což v praxi znamená, že by auto po celou dobu měl řídit pouze konkrétní řidič, kdežto v případě půjčoven záleží na jejich podmínkách, počet řidičů však obvykle není omezen. Na pojištění obytných aut se zaměřuje, a to včetně v režimu P2P, se zaměřuje i on-line služba Vansafe.

