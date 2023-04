Obytňák s vinotékou i drsný Iron Yak do divočiny. Ohlédnutí za novinkami z For Caravan 2023

Laika Kreos

Polointegrované vozy okupují první příčky v prodejích obytných aut. Důvod? Nabízejí nejlepší poměr ceny a užitných vlastností. Pro rodinu v klasickém evropské formatu 2+2 představují první volbu. Jenže toskánská značka obytných aut Laika se rozhodla, že spojí značnou dávku luxusu, italského desingu a propracovaných technických řešení do polointegrovaného auta. Výsledkem je Laika Kreos 5009.

Laika Kreos 5009 posádka: 4 cestující

motor / výkon: 2,2 Mjet / 116 kW

převodovka: automat 9 stupňů

podvozek: Fiat Ducato 45 heavy

maximální hmotnost: 4500 kg

délka: 789 cm

šířka: 230 cm

vnitřní výška: 200 cm

doložnost: 690 kg

zadní postel: 2x 200x80 cm

stahovací lůžko: 190 x 140 cm

nádrž na čistou vodu: 200 l

nádrž na odpadní vodu: 150 l

cena na výstavě: 4 429 999 Kč (s DPH)

Do interiéru Italove vmáčkli hned dvě vinotéky. Jedna je přímo v obytné části na dosah z postele - velmi praktické. Druhá pak v obrovské garáži patrně pro případ, že na palubě víno došlo. Kuchyňský kout si nezadal s dobře vybavenou kuchyní v bytě, ve vystavovaném modelu nechyběla myčka na nádobí, trouba na pečení či mikrovlnka.

„Pro milovníky technických detailů bych uvedl, že Kreos má v základu vyhřívanou a osvětlenou dvojitou podlahu s funkcí akumulace tepla. Úložné prostory v podlaze jsou přístupné zvenku i zevnitř vozidla. Je to ideální model pro zimní kempování,“ uvedl Vladimír Záhorec z Karavan Centra Morava, které vozidlo vystavovalo. (Více o voze čtěte ZDE).

Je jasné, že s takovou zátěží na palubě a při délce téměř osm metrů se takový obytný automobil nemůže vejít do hmotnostního limitu 3,5 tuny.Takže majitel musí počítat s řidičákem na náklaďák.

Kdyby šlo o hodnocení jednou větou, znělo by takto: „Laika Kreos 5009 je vůz pro spokojené stáří vyšší střední třídy s řidičákem skupiny C.“

Iron Yak

„Stany na kolečkách“ jdou proti trendu. Statistiky z posledních let v tuzemsku ukazují pokles zájmu o obytné přívěsy. Jediným segmentem, který mezi přívěsy roste, jsou minikaravany a jejich klony do terénu. Prodejci sborem vypráví, že tyto přívěsné vozíky si kupují akční lidé, kteří chodili po horách s batohem. Jenže trochu zestárli, do hor a mimo civilizaci je to stále táhne, ale chtějí se pohodlně vyspat a mít alespoň minimální zázemí. A tak si kupují malé karavany.

Iron Yak off-road obytný přívěs

váha: 1 250 kg

délka: 472 cm

výška: 191 cm

šířka: 208 cm

lůžko: 205x160 cm

sprcha: venkovní se zástěnou

nezávislé topení: Webasto

nádrž na čistou vodu: 100 l

lednice

vařič: plynový dvouplotýnkový

solární panel: ano

vnitřní a vnější osvětlení: LED

střešní stan: pro 2 osoby

cena na výstavě: 29 000 Eur (bez DPH)

Iron Yak, který představila společnost Lifestylecamper.cz , vychází z této filozofie. Dospělý člověk si v něm pohodlně sedne a netluče se hlavou o strop. V zadní části je obvyklá kuchyňka s dvouplotýnkovým vařičem. Přívěs má nezávislé topení, vnější sprchu s teplou vodou a na střeše solární panel.

Navíc Iron Yak nezapře svým vnějším designem inspirací z Austrálie, která je zemí zaslíbenou pro karavany do terénu. Technicky se nejedná o „holátko“, neboť podvozek je pneumatický. Systém umožňuje regulovat světlou výšku nad terénem a dokonce nastavovat výšku každého kola zvlášť. Vyrovnávací klíny nejsou potřeba, karavan si cestovatelé „srovnají“ do vodorovné polohy upouštěním či přidáváním vzduchu ve vacích u kol.

A k tomu design, který vypadá brutálně postapokalyptický. Hrany, šedá barva, černá kola s terénním vzorkem. Základem konstrukce je hliník, takže tabulková váha přívěsu je 1 250 kg.

S vytápěným střešním stanem a promyšleným předstanem představuje Iron Yak alternativu pro čtyřčlennou rodinu pro nezávislé cestování.

Expediční Tatra 4x4 Jitka

Kopřivnická automobilka začala typ 815 sériově vyrábět před čtyřiceti lety. Červená expediční Tatra 4x4 byla v letňanských halách nepřehlédnutelná. Její typové označení T815-2T5RA3.45Z jasně ukazuje, že patří do kmene „osmsetpatnáctek“. Pro rodinné cestování si jí nechal postavit Václav Kvapil. Na první pohled, že za projektem stál strojař, milovník aut a srdcař.

Expediční tatrovka Jitka typové označení: Tatra T815-2T5RA3.45Z

motor: vzduchem přímo chlazený osmiválec Tatra

objem: 12,667 litru

výkon: 325 kW, 2 100 Nm

převodovka: manuální 14ti stupňová

brodivost: 120 cm

teplotní rozmezí: - 40 až +50 stupňů Celsia

teplotní rozmezí: - 40 až +50 stupňů Celsia rozložení hmotnosti na nápravy: 45:55

max. rychlost: 110 km/h

délka: 940 cm

šířka: 255 cm

výška: 380 cm

celková hmotnost: 18 000 kg

doložnost: 3 000 kg

počet cestujících: 5

nádrž na čistou vodu: 600 l

nádrž na odpadní vodu: 180 l

nádrž na naftu: 660 + 80 l

cena na výstavě: 558 000 Eur (s DPH)

Tatrovácké chassis si vybral primárně proto, že Tatra je česká automobilka. „Líbí se mi, jak se jí daří obstát ve světovém byznysu. Myslím, že to auto už z podstaty ukázalo, co umí. Šlo mi i o to, postavit vůz se vzduchem přímo chlazeným motorem, s co nejjednodušším podvozkem a nepředělávat nějaké staré auto,“ vysvětlil Kvapil.

Jeho zadání pro nástavbu bylo brutální. Expediční kamionu musí fungovat v rozmezí teplot od - 40 až +50 stupňů Celsia. Tedy od zimy, která panuje za severním polárním kruhem až po vedra v centrálních oblastech Saudské Arábie. „Veškeré úpravy na tatrováckém podvozku dělala firma Partner Ipex z Frenštátu pod Radhoštěm (u zrodu rodinné firmy Partner Ipex byl po Sametové revoluci jeden z řidičů expedice Tatra kolem světa Dalibor Petr - pozn. red.).

Nástavba vznikla v KOV Velim a na vozidle se podílela i moje firma Laser Centrum CZ Liberec, kde jsme si na základě výkresů spoustu věcí vyráběli svépomocí. Na elektrické části se podílel Karel Prokop z České Lípy, který dělá karavany,“ popisuje Václav Kvapil zrod vozu, který pokřtil Jitka.

Hymer Venture S

Kdo by si myslel, že obytné auto pro dva s cenovkou začínající na šestku a pokračující dalšími šesti čísly, je v tuzemsku prakticky neprodejné, dopustil by se těžkého omylu. Pražský dealer značky Hymer dostal zatím „přidělené“ tři vozy novinky zvané Venture S a všechny jsou rezervované. „Zamluvili si je lidé, kteří už nějaké karavany měli, nebo mají a chtějí něco výjimečného,“ popisuje Petr Nikodém z Caravan Metropol.

Hymer Venture S délka: 645 cm

celková výška / vnitřní výška: 307/196 cm

celková šířka / vnitřní šířka: 216/200 cm

celková hmotnost: 4 100 kg

doložnost: 415 kg

počet míst na jízdu / na spaní: 2 / 2

nádrž na čistou vodu: 120 l (izolovaná, vytápěná)

nádrž na odpadní vodu: 100 l (izolovaná, vytápěná)

cena vystaveného vozu: 6 574 500 Kč (včetně DPH)

Přitom terénní Hymer má za sebou rychlou kariéru. V roce 2019 německý výrobce představil koncept off-road obytné vestavby na podvozku Mercedes-Benz. Designerské cvičení, řeklo by se. Hymer tohle auto dotáhl v roce 2022 do sériové výroby. A v Česku si jej zájemci mohli poprvé na veřejné výstavě prohlédnout na For Caravan 2023 v Praze.

Na prohlídku auta se stála fronta. Na první pohled je z interiéru cítit inspirace lodní architekturou: dřevěné obložení stěn v zadní obytné částí. Výklopná část u zadního sezení může sloužit jako terasa a opět připomíná lodní palubu. Hymer jako první stavitel obytných aut přichází u sériového modelu s nafukovací zvedací střechou, která ukrývá místo na spaní.

Místo obligátních skříněk jsou uložné prostory právě ve schodišti vedoucí do horní ložnice. Prostě auto našlapané vtipnými nápady. Ale je to vestavba pro dva cestující a i tato základní posádka bude bojovat s úložnými prostory. Hymer Venture S je jasná volba pro dobrodruha - rentiéra. A opět bude muset umět řídit náklaďák.