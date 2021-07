Pátá vlna koronaviru ve Španělsku. Buď se mladí stihnou naočkovat, nebo delta vyhraje, říká Češka žijící v Baskicku

Nenapadlo by mě, že se ještě někdy objeví vedle sebe slova „Španělsko” a „nejhorší situace v Evropě”. Přesněji řečeno v kontinentální Evropě, protože Británie je na tom také špatně, ale stejně… A opět si klademe podobné otázky, jako dříve: proč, jak je to možné, co jsme zanedbali.

Odpovědi jsou tentokrát celkem jasné. Varianta delta spolu s mobilitou a nezodpovědností některých mladých lidí. Nebo spíše většiny, i když oni se tomu nařčení brání. Chtějí se přece pořádně bavit po dlouhé době, kdy to nebylo možné. Skončil školní rok, některým i středoškolské studium a to si zaslouží oslavu jaksepatří.



Ve Španělsku je zvykem jezdit na výlety po konci střední školy, po zkoušce, která je něco jako maturita a přijímačky na vysokou školu zároveň. Nejsou to vlastně školní výlety v pravém slova smyslu, protože mladí lidé už na ně jezdí sami, bez dozoru učitelů. Tradičně jsou to dva druhy zájezdů: buď poznávací po Evropě, nebo za zábavou do nějakého přímořského letoviska. Letos první možnost kvůli koronaviru v podstatě odpadla, takže všichni hurá na pláže a diskotéky.

Z různých koutů Španělska se sjeli mladí lidé na Mallorku, která je velice oblíbená. Někteří slavili - bez roušek a rozestupů - už na trajektu. A na ostrově to pak pokračovalo. Tak vzniklo první velké ohnisko nákazy, které rychle přešlo v pátou vlnu koronavirové epidemie. O to horší, že už to byla ve většině případů varianta delta.

Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Baleárská vláda okamžitě umístila nakažené i jejich nejbližší kontakty do karantény. Tady se ale ozvali rodiče. Stejně rychle dali celou záležitost k soudu - jejich děti jsou drženy proti své vůli, ve čtyřhvězdičkovém hotelu, když byl výsledek jejich prvního testu negativní! Nemůžou přece takto trpět! Nakonec soud rozhodl v jejich prospěch a oni se mohli rozjet do svých domovů. Sice v takzvané bublině, to znamená bez kontaktu s okolím, na trajektu i v autobusech byli sami. Ale i tak to bylo velké riziko. Mnozí z nich už měli další test pozitivní.



Ohnisko nákazy na Mallorce určitě nebylo jedinou příčinou, ale podle mnohých odborníků to znamenalo začátek situace, v jaké se Španělsko nachází dnes: virus se nekontrolovaně šíří, incidenční číslo každý den stoupá a regionální vlády opět zavádějí přísnější opatření a rozhodly se urychlit očkování nejnižší věkové skupiny. Ještě na konci června to vypadalo, že počty hospitalizovaných neporostou, ale ani to už bohužel není pravda. I mezi mladými je malé procento těch, kteří skončí v nemocnici nebo i na jednotce intenzivní péče.

Asi jediným pozitivem je skutečnost, že o očkování je mezi nimi obrovský zájem. V den otevření registrace byly ve většině regionů zahlcené jak telefonní linky, tak i webové stránky. Otázkou zůstává, kdo ten závod s časem vyhraje: kolektivní imunita, k jejímuž dosažení je podle odborníků nutná minimálně 70procentní proočkovanost obyvatelstva, nebo varianta delta?