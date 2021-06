Přibalte si raději sadu roušek, zábavu v noci ale nečekejte. Na co se připravit, když vyrážíte do Chorvatska

S opadající pandemií se chorvatské pláže opět začínají zaplňovat. „Chorvati letos doufají v půl milionu českých turistů,“ řekl LN český konzul v Záhřebu Pavel Duchoň.

UŽ VYŠLO: 1. Chorvatsko „dolní“

2. Chorvatsko „horní“ ZÍTRA SI PŘEČTETE:

3. Řecko na pevnině

DALŠÍ DÍLY: 4. Řecko na ostrovech 5. Turecko a Kypr 6. Bulharsko 7. Itálie u moře 8. Itálie ve vnitrozemí 9. Maďarsko 10. Egypt a Tunisko 11. Španělsko 12. Francie 13. Rakousko

14. Slovensko

Na příčce oblíbenosti si tradičně u Čechů drží prvenství sever země, který těží z relativní blízkosti Česka. Navíc Istrie dlouhodobě vykazuje nejnižší počty nakažených koronavirem v zemi. Klima je zde v létě příjemnější, teploty nedosahují takových výšek jako na jihu v Dalmácii.



Ačkoli Chorvati značně rozvolnili protiepidemické restrikce, je rozhodně vhodné před cestou sledovat momentální vstupní podmínky do země, například na pravidelně aktualizovaných stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V současné době mohou do Chorvatska vycestovat Češi bez větších omezení, zejména ti očkovaní proti covidu-19. Osoby očkované vakcínou Pfizer nebo Moderna mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 42. dne od aplikace první dávky. Osoby očkované AstraZenecou mají zelenou pro vstup v období od 22. dne do 84. dne od aplikace první dávky očkovací látky. Ti, kdo obdrželi jednodávkovou vakcínu Janssen, mohou na území Chorvatska vstoupit v období po 14 dnech od aplikace.