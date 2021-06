Pyramida nad jezerem. Švýcarská hora Niesen vás nadchne svým tvarem a polohou

Thun Švýcarská hora Niesen svým pravidelným tvarem připomíná pyramidu rozpínající se přímo nad Thunským jezerem. Zatímco historická pozemní lanovka vám umožní snadný přístup přímo na vrchol pyramidy s výhledem na Thunské jezero, kolo vás tu může po cyklostezkách protáhnout přímo kolem jezera nebo do historického centra malebného města Thun.

Přímo na vrchol švýcarské pyramidy Niesen do výšky 2 362 m jsme se dostali z městečka Mülenen historickou pozemní lanovkou, která je už v provozu více než 100 let. Právě podél této lanovky se vine nejdelší schodiště světa, které se skládá z kamenných i ocelových schodů a čítá až 11 674 schodů. Tyto schody se každý rok v červnu se na pár dní otevřou pro závod v běhu do schodů, který dnes patří mezi nejprestižnější běžecké závody. Zatímco turista se z Mülenenu na Nisen vyškrábe za nějakých pět hodin, nejlepší běžci světa to tu mají za 52 minut. No, tenhle závod jsme si nechali ujít.



Na vrcholu Niesenu najdete vyhlídkovou plošinu, která vám Thunské jezero a okolní zasněžené vrcholky hor naservíruje rovnou pod nos. Protože nás na vyhlídkové plošině při pohledu do přírody trochu rušila ocel, ze které je tu vyhlídka vystavěná, zašli jsme si pro jezerní výhledy po turistické pěšince č.5 o kousek níž. Vyhlídek, kde budete sami je tu ale hned několik, takže si na tenhle vrchol vyhraďte víc času, protože z každé budete mít trochu jiný zážitek.

Samozřejmě nejpohodlněji si tu výhledy užijete ze židle na terase horské chaty Niesen Kulm, která servíruje tradiční švýcarskou kuchyni. Ochutnat tu můžete například zdejší typické jídlo Älplermagronen mit Apfelmus, což jsou makarony s jablečným pyré. My jsme si tu dali vídeňské párečky (13 CHF) a čistý vývar s „přílohou“, do které patřily kromě polévkových kuliček i barevné kytičky (9,90 CHF).

Pokud jste na Niesenu s dětmi, můžete na vrcholu „pyramidy“ zabavit na dětském hřišti, které se tu skládá z dřevěných domečků, klouzačky a dokonce si tu můžou s kyblíkem na kladce „hrát na stavitele“.

Niesen v kostce: Vzdálenost z Prahy 8 hod 41 min

Zpáteční jízdenka Mülenen-Niesen dospělí 38 CHF



Zpáteční jízdenka Mülenen-Schwandegg dospělí 24 CHF



Zpáteční jízdenka Schwandegg-Niesen dospělí 22 CHF



Turistické trasy



Webové stránky střediska



Vrchol Niesenu je ideálním startovištěm i pro paraglidisty, ostatně skoro jako celé okolí Interlakenu. Kdo by si chtěl vyzkoušet tandemparagliding, kdy jen „naskočí“ instruktorovi do sedáku a nemusí nic pilotovat, jen se nechá unášet a kochá se krajinou, může mrknout na stránky zde.



Z vrcholu Niesen se můžete vydat na delší či kratší horské túry. Náročnější túry hlouběji do hor se tu časově vyšplhají na několik hodin, nicméně dostat se po nich můžete až do přírodního parku Diemtigtal. Kdo na dlouhé túry není, dá se příjemně projít po cestičkách i na samotném vrcholku pyramidy.

My jsme se vydali na jednoduchou pěší túru č.5 z vrcholu Niesen do mezistanice Schwandegg, která hlavně v úvodní části nabízela v každé levotočivé serpentině pohled na modré Thunské jezero, zatímco napravo se dalo obdivovat červenou pozemní lanovku s kulisou zasněžených hor.



Horní dvě třetiny se odehrávaly na bezlesé pláni s výhledem, dolní třetina se trochu schovala do lesa, takže fotky pořizujte hlavně na začátku procházky. Cesta zabrala asi hodinku a půl a po celou dobu se šlo po krásné horské pěšině. Ve Schwadeggu jsme nasedli opět do pozemní lanovky a nechali se svézt až do Mülenenu. Tahle procházka je tedy nenáročná a zvládnou jí klidně i děti.

Na Nisenu si budou libovat i milovníci trail runningu, protože si tady můžou po horském treku vyběhnout z Mülenenu až na vrchol Niesenu a díky pevně stanoveným časomírám tu budou mít i změřený čas. Jde o štreku asi 7,5 km s převýšením 1679 m. Tohle jsme taky nezkoušeli. Tedy jen na fotku…

Thunské jezero, kterému Niesen vévodí, určitě stojí i za bližší návštěvu, než jen „z výšky“, takže doporučujeme sebou vzít i kolo a projet se po cyklostezce přímo kolem něj. Budete míjet malebná městečka nebo upravené travnaté plážičky, takže si po cestě můžete dopřát drink na terásce jako u moře nebo se můžete klidně i vykoupat.

Nám se po cestě líbilo městečko Spiez, kde se dá navštívit zámek, ale kulturu jsme protentokrát vynechali a projížděli se na kole po tamních promenádkách s palmami. Právě odtud můžete vidět krásně pravidelný tvar pyramidy Niesen.



Takovým „must-visit“ místem je tu samozřejmě známé město Thun, kde se můžete projíždět podél tyrkysově modré řeky Aare nebo se na kole proplétat malebnými historickými uličkami, které tu mají svoje kouzlo a něčím mi přípomínaly Příčnou ulici z Harryho Pottera.