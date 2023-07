Tipy na víkend: pekařská sobota, golem i Johnny Depp na festivalu Slavkov Open

Kraj Vysočina

FESTIVAL HISTORICKÉHO ŠERMU NA ZUBŠTEJNĚ

15. a 16. 7., hrad Zubštejn, Bystřice nad Pernštejnem

Festival nabídne vystoupení novodobých rytířů, kejklířů, tanečníků a hudebníků. Ukázky historického šermu v rámci doprovodného programu doplní lukostřelecký turnaj, věštírna, řemeslný jarmark, dobová kuchyně i ohňová show. Stranou nezůstanou ani děti, je pro ně připravena řada soutěží, možnost vyfotografovat se ve zbroji či potěžkat si historické zbraně. Více najdete ZDE.

Ústecký kraj

PIRÁTI V ÚŠTĚKU

14. a 15. 7., Úštěk

Nejen milovníci dobrodružných filmů a románů si tento pátek a sobotu přijdou na své v Úštěku, který se již po čtyřiadvacáté promění v pirátské městečko. Dobývání jezera Chmelař piráty aneb „ukrutnou řež na březích úštěckých“ zahájí v pátek večer průvod pirátů a lidožroutů. V sobotu se pak návštěvníci mohou těšit na strhující bitvy na vodě i na souši za použití repliky škuneru, historické tržiště, přístavní městečko, pirátskou diskotéku pro děti, rýžování zlata, ale třeba i na večerní bitvu s ohni a ohňostroj. Více najdete ZDE.

Jihomoravský kraj

SLAVKOV OPEN 2023

15. a 16. 7., zámecká zahrada, Slavkov u Brna

Hudební festival Slavkov Open se letos vrací do Zámecké zahrady, a to rovnou jako dvoudenní akce. Hlavními hvězdami bude britská rocková skupina Deep Purple, která letos slaví 55 let na scéně, a americká formace Hollywood Vampires, jejíž součástí je herec Johnny Depp, kytarista skupiny Aerosmith Joe Perry nebo legendární rocker Alice Cooper. Více najdete ZDE.

Zlínský kraj

PEKAŘSKÁ SOBOTA

15. 7., skanzen Rožnov pod Radhoštěm

28. ročník Pekařské soboty bude opět oslavou cechu pekařského. Do areálu skanzenu se chystá několik pekáren z celé České republiky. Soutěžit se bude v kategoriích o nejlepší chleba, nejlepší rohlík a také nejlepší pekařský stánek. Budete moci sledovat i soutěž mistrů pekařů v netradičních disciplínách a ochutnávat čerstvé pečivo. Více najdete ZDE.

Olomoucký kraj

DEN S HORSKOU SLUŽBOU 2023

15. 7., zámecký park,

Loučná nad Desnou

Přijďte si do Loučné vyzkoušet, jaké je to být záchranářem. Na co všechno se můžete těšit? Na stanovištích se potkáte s horskými záchranáři z Čech, Slovenska, Německa nebo z Itálie. Zkusíte si lezení na pohyblivý kmen, lanový žebřík či strom s lezeckými chyty. Uskuteční se běh na 8 a 15 km, rodiče s dětmi se mohou zúčastnit závodu na 100 metrů. Proběhnou komentované ukázky lavinového vybavení, kynologie nebo technického zásahu (záchrana Tyrolský traverz). K dispozici bude i doprovodný kulturní program. Více najdete ZDE.

Královéhradecký kraj

OŽIVLÝ JOSEFOV

14. a 15. 7.,

Jaroměř-Josefov

Pevnostní město Josefov ožije během pátku a soboty dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v kostýmech, na vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i ukázku bitvy. Páteční program bude probíhat pouze na Bastionu IV od 17 do 22 hodin. Sobotní program pak bude probíhat okolo kostela na Masarykově nám. od 10 do 15 hodin s následnou bitevní ukázkou. Více najdete ZDE.

Praha

PÁTRÁNÍ PO GOLEMOVI

15. a 16. 7., Královská cesta (Pražský hrad – Staroměstské náměstí)

Dobrodružná procházka pražskými uličkami ve formě venkovní rodinné hry. Pomocí znamení na tajemné mapě se společně s certifikovaným průvodcem vydáte na cestu k místu, kde Rabi Löw ukryl golema. Trasa začíná u vstupu do Pražského hradu a končí u Staroměstského náměstí.

Je dlouhá cca 3 km, obsahuje celkem 9 stanovišť a trvá necelé 2 hodiny. Každé zastavení vás přivede k nějaké zajímavé památce, kde se poutavou formou dozvíte něco o její historii. Společně prožijete fiktivní příběh, na jehož konci objevíte, kde je ukrytý legendární golem. Více najdete ZDE.

