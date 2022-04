Válka je daleko od Španělska. I přesto lidé pomáhají, píše Češka ze San Sebastiánu

Počáteční překvapení, že Putin nakonec válku rozpoutal, vystřídalo brzy zděšení nad zprávami, které přicházejí z Ukrajiny. Z toho, co mi říkala španělská rodina a známí, jsem získala pocit, že to přes všechny hrůzy hlavně na začátku cítili trochu jinak, než to vnímali lidé v Česku. Asi to je logické. Válka je strašná a nespravedlivá, ale v hodně vzdálené zemi.