Tipy na víkend: festivaly, prohlídky zámku s princeznou i trabanty

Praha

Dny otevřených dveří v Hrzánském paláci

1. července, Hradčany

Návštěvníci se mohou těšit nejen na komentovanou prohlídku interiérů, ale také na dlouhodobé expozice Symboly republiky a Můj stát. Zároveň si mohou vychutnat nádhernou vyhlídku z terasy, kterou obdivoval i nejvýznamnější nájemník paláce – Tomáš Garrigue Masaryk. Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách, přičemž jedna potrvá přibližně 40 minut. Palác bude otevřen od 9.00 do 16.00 hodin. Více najdete ZDE.

Jihočeský kraj

Múzy na vodě

1. až 6. července,

České Budějovice

Tradiční festival. Postupně zahrají The Cello boys, Fragile, Adam Plachetka s orchestrem jihočeského divadla, Brass Avenue, Originální pražský synkopický orchestr, Bára Basiková & Blue Cimbal. Koncerty se konají na slepém rameni Malše. Začátek všech vystoupení je ve 21.30. Více najdete ZDE.

Tančit s nejistotou

1. července až 12. srpna,

Drážov

Společná výstava čtyř umělců – Jana Pražana, Romana Hudziece, Marka Rohela a Jakuba Doubravy. Vernisáž se koná v neděli 1. července 2023 v 16.00. Více najdete ZDE.

Karlovarský kraj

Pool Party v hotelu Thermal

1. až 8. července, Karlovy Vary

Sedmidenní večírek roku. Zahraje patnáct „dýdžejů“, hudebníků a umělců. K dispozici budou tři bary, restaurace a bohaté zázemí s osmi saunami. Více najdete ZDE.

Barrandov Studio – 90 let od první klapky

1. července až 3. září,

Karlovy Vary

Výstava připravená v rámci 90. výročí jeho založení seznámí s příběhem prvních a posledních deseti let Barrandov Studia, jednoho z největších a nejstarších filmových studií v Evropě, jak jej vyprávějí fotografie, kostýmy a rekvizity ze známých českých i zahraničních filmů obou dekád. Vernisáž se koná v 17 hodin v Galerii umění Karlovy Vary. Více najdete ZDE.

Liberecký kraj

Prohlídky s princeznou na zámku Sychrov

1. července až 31. srpna, Sychrov

Prohlídka zahrnuje soukromé a reprezentační prostory. Trasa je určena pro rodiny s dětmi a je vedená princeznou, která zábavnou a nenáročnou formou seznámí děti s tím, jak se dříve princům a princeznám na zámku žilo. Během této prohlídky jsou rodiče pouze jako doprovod. Výklad neobsahuje žádné odborné informace o historii zámku a jeho majitelích. Trvání cca 25 minut. Více najdete ZDE:

Pardubický kraj

Letní kino: Top Gun: Maverick

1. července 2023, Polička

Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického námořnictva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s námořní kariérou taky docela neslučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun. Promítá se v zahradě Centra Bohuslava Martinů. Bude-li pršet, akce se přesunuje do Divadelního klubu. Film začíná ve 21.30. Více najdete ZDE.

Jihomoravský kraj

Výstava lilií v Rajhradu

1. až 7. července,

Benediktinské opatství

Na výstavu zve zájmová specializovaná organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium ve spolupráci s Benediktinským opatstvím. Můžete se těšit na výstavu jednotlivých nových i starších odrůd lilií i jejich aranžmá. Výstava bude otevřena od 9.00 do 17.00 hodin. Více najdete ZDE.

Olomoucký kraj

Trabant sraz Morava

30. června až 2. července, Plumlov

Tradiční sraz příznivců trabantů, wartburgů, barkasů, roburů, multicarů – všech vozidel koncernu IFA probíhá v Campingu Žralok. Sraz pořádá Trabant Gang Brno. Velmi zajímavý a bohatý program, např. jízdy zručnosti v kategoriích muži, ženy, jízda naslepo, soutěže o zajímavé ceny. Ubytování si zajistí každý účastník sám. Dá se rezervovat na e-mailové adrese atczralok@seznam.czVíce najdete ZDE.

