Vinaři odemykají sklepy. Vypravte se na výlet a na skleničku do Pavlova, Kobylí nebo Mutěnic

Pro seznámení s vínem neexistuje lepší způsob než výlet do terénu – do sklepních uliček a vinných sklepů. Zapomeňte ale na košty, výstavy vín, vinobraní, anebo dokonce obcházení jednotlivých vinařství a zkuste pátrat po jedinečném a nejlepším víně při akcích, jako jsou Dny otevřených sklepů.

Podíváte se nejenom do větších vinařství, ale také do dobře utajených sklípků a míst, kam menší vinaři obvykle pouštějí jen své dobré známé. Obvykle bývá otevřeno několik desítek sklepů, v nichž můžete ochutnávat, co hrdlo ráčí. Zkušenost velí soustředit se na určitou odrůdu či barvu vín, ale nic vám nebrání popíjet hlava nehlava. Akce však mají svá pravidla.

Všechno se dá svařit

Všechno většinou začíná v centru obce, na obecním úřadě nebo v informačním centru. Za poplatek (přibližně od 600 do 1500 Kč) tu získáte degustační skleničku a mapku s vyznačenými otevřenými sklepy, někdy také propisku a závěsnou nosičku nebo kapsičku na odložení skleničky.

Moravské sklepy se otevírají veřejnosti

Připadá vám vstupné vysoké? Bývá v něm zahrnutá nejenom volná degustace ve všech sklepech, ale také poukázky na kávu, občerstvení a hlavně kupony na nákup vín v ceně několika stovek korun. Jde o nejjednodušší možný systém pro pořadatele i návštěvníky.

Kudy a kam za vínem? S hledáním „svého“ vinaře můžete začít tam, kde najdete všechny vinařské akce pohromadě: v kalendáři na webu Vína z Moravy, vína z Čech. Na co si dát pozor? Třeba na to, že někde už počet účastníků přesáhl rozumnou kapacitu, a tak se vinaři snaží akci omezit například počtem lístků. Podrobnosti najdete na stránkách každé akce, lístky lze rezervovat předem. Žízní trpět nebudete a nebudete mít ani hlad: v menších obcích nemusí být restaurace, ale mezi sklepy objevíte stánky s nejrůznějšími dobrotami, občerstvení nabízejí i samotní vinaři a místní spolky. A co doprava? Tam, kde sklepní areály leží daleko od vesnice anebo se obcházení týká více obcí, jezdí kyvadlová doprava. Ta bývá započítaná v ceně vstupného, za svezení koňskou bryčkou nebo stylovým selským potahem se zpravidla platí.

Zdánlivě vyšší náklady se vyplatí; poznáte to na vlastní kůži i peněženku, až poprvé navštívíte akci s žetonkovým systémem nebo placením za každý vzorek zvlášť. Při obcházení sklepů tento systém obtěžuje a ve výsledku vychází degustace dráž, než kdybyste zaplatili celou částku najednou. A navíc budete potřebovat fůru drobných.

Vína si nevybírejte podle medailí a ocenění; každé víno je jedinečné, a pokud v něm nenajdete zrovna to, co hledáte, bude v něm něco jiného. Zrovna tak platí, že největší výrobce nemusí mít nejlepší víno. A když vám to nebude chutnat? Jak praví skeptik, vždycky se to dá svařit. Takže si vyberte konkrétní vinařskou obec, zapište si termín do kalendáře a hurá na cestu!

Kobylí, Zaječí, Krumvíř i Mutěnice

Hezkých vinařských obcí je tolik, že se každý víkend odehrává podobných akcí několik. Například hned 20. a 21. dubna se můžete vypravit do otevřených sklepů do Pavlova, na jarní toulání po sklepech v Bulharech, ve Velkých Němčicích, v Kobylí anebo v Moravské Nové Vsi.

Hned následující víkend se budou obcházet vinné sklepy v Krumvíři, Petrově, Rakvicích a v Mutěnicích. Raritou slovácké vinařské obce je areál téměř pěti set vinných sklepů zvaný Búdy. Pitoreskní sklepní vesnička s několika penziony, vinárnami a hospůdkami začala vznikat na počátku 18. století pod Zárybnickými vinohrady. Vinné sklepy tu spořádaně vyrůstaly v rovnoběžných řádkách nad sebou, až postupně splynuly s běžnou vesnickou zástavbou.

Jižní Morava

Ani další víkendy nepřijdete zkrátka: v sobotu 4. května se bude putovat například po Velkých Bílovicích a Velkých Pavlovicích, další víkend si pak otevřené sklepy užijí návštěvníci Hovoran, Žádovic, Bošovic, Dolních Dunajovic, Březí a Vrbice a v sobotu 18. května se můžete za vínem vypravit třeba do Zaječí, do Modrých Hor, do Vranovic, Šardic anebo do Blatnice pod Svatým Antonínkem.