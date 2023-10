Zvonice ukrývá černou kuchyni i pozorovatelnu StB. Vydejte na vrchol barokní perly

Spolu s kostelem sv. Mikuláše patří Svatomikulášská městská zvonice k dominantám Malé Strany. Ač je věž „přilepena“ k monumentálnímu baroknímu kostelu, nikdy k němu nepatřila. Od svého vzniku je součástí obecního majetku Malé Strany. Však nad vchodem do zvonice visí její znak. Právě Malostranským měla hláska sloužit.

„Svatomikulášská městská zvonice ukrývá vzácný zvon zvaný Mikuláš ze 16. století. Jeho kovový hlas kdysi volal z věže na poplach při hrozícím vpádu cizích vojsk, požárech a nebezpečí, oznamoval významné události jako například narození císaře a podobně,“ popisuje Karel Kučera, kurátor společnosti Prague City Tourism, která věž spravuje.

Hoří! Hlásil zvon, prapor i lucerna

Varovným signálem, který věž Malostranským dávala, bylo v minulosti nejen zvonění. Pokud totiž na zvonici vlál červený prapor, bylo jasné, že ve městě hoří. Umístění vlajky na ochozu navíc ukazovalo směr místa, kde hlásný zpozoroval plameny. V případě nočního požáru prapor nahradila lucerna. Ve věži pobývali hlásní hned dva, jak ukazuje stálá expozice Strážce města, která je ve věži instalována. Oba hlásní tu dokonce s celou svou rodinou bydleli. Práce to nebyla zrovna dobře placená, ale městský byt byl v 18. století velkou výhodou. A to přesto, že byl maličký. Jednalo se o jeden pokoj a kuchyň.

Kam v Praze? Další tipy, co v Praze vidět, zažít a objevit, naleznete také na webu vprazejakodoma.cz

Oba bytečky jsou pro návštěvníky věže přístupné, každý je vybaven trochu jinak. Zatímco ten situovaný výš je modernější, druhý skrývá málo vídanou zajímavost: černá kuchyně, tedy místnost s otevřeným ohništěm, je v městském prostředí unikátem.

Temnější historii připomíná celé patro

Součástí expozice Strážce města je mimo jiné pohled do barokního kanalizačního systému a za návštěvu určitě stojí i zvonové patro s už zmiňovaným zvonem svatého Mikuláše z roku 1576. Hned nad zvonicí je i ochoz. Ten hlásný při službě každých 15 minut obešel a hledal případné nebezpečí. Návštěvníky k výhledu dovede 215 schodů. Pohled z výšky 65 metrů ale stojí za to.

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že ochozem prohlídka končí, návštěvníky čeká ještě jedno patro. To připomíná temnější historii věže. „Od počátku 60. let do pádu komunistického režimu zde byla pozorovatelna Státní bezpečnosti, která odtud monitorovala zejména pohyby na velvyslanectvích západních zemí,“ popisuje ukrytou místnost Karel Kučera.

Zároveň připomíná i speciální jízdu tramvají, která se po stopách pražských pozorovatelen StB vydá v sobotu 7. října. Díky jízdě dobovou tramvají T3 se cestující vrátí do let sedmdesátých a připomenou si, odkud obyvatele Prahy pozorovalo neviditelné oko Státní bezpečnosti. Zájemci dokonce zjistí, že takových skrýší byla na strategických místech metropole celá řada.

Skryté „pokojíčky“ StB jsou tématem i další akce – historické procházky, která se koná 24. října. Její součástí je mimo jiné komentovaná prohlídka plenérové výstavy Oči Státní bezpečnosti instalované na Kampě, kterou společně připravily Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Prague City Tourism.