Chlapec z medu. Herec Shia LaBeouf si ve své autobiografii zahraje vlastního otce

LOS ANGELES Hollywoodský herec Shia LaBeouf si napsal a bude také režírovat svůj autobiografický snímek Honey Boy (Chlapec z medu). LaBeouf si ve snímku zahraje vlastního otce. Tento zvláštní krok není jediná věc, kterou na sebe LaBeouf v poslední době upozornil.

Snímek Honey Boy se točí okolo vztahu mladého Shii LaBeoufa s jeho na alkoholu závislým a násilnickým otcem. LaBeoufova forma vyrovnání se s minulostí může být také to, že si ve snímku zahraje právě svého otce. Honey boy, název filmu, je LaBeoufova přezdívka z dětství.

Mladého Shiu ztvární herec Lucas Hedges, stoupající hvězda stříbrného plátna. Loni si zahrál hned ve dvou filmech nominovaných na Oscara - Třech billboardech kousek za Ebbingem a Lady Bird. Za předloňský snímek Místo u moře byl dokonce sám na Oscara za vedlejší roli nominován.

Herec se proslavil hlavně díky své roli Sama Witwickyho ve filmové trilogii Transformers režiséra Michaela Baye. V nedávném rozhovoru pro magazín Esquire ale nevybíravě prohlásil, že si trilogie neváží. „Ty filmy působily ku*va zastarale. Je těžké se do toho opřít, když víte, že filmy Transofrmers byly přesným opakem toho, co chcete v životě dělat,“ prohlásil. Jeden z posledních LaBeoufových filmů Muž sestřelen (Man Down), ve kterém si herec zahrál válečného veterána, prodal v Británii jediný lístek do kina. Je ale pravdou, že svým zatím posledním filmem Borg/McEnroe, kde ztvárnil výbušného světového tenistu Johna McEnroea ohromil diváky i kritiku.

Shia LaBeouf byl celý minulý rok v médiích vidět hlavně kvůli aktivistické kampani He Will Not Divide Us (on nás nerozdělí) namířené proti Donaldu Trumpovi. Na konci ledna 2017 za pomoci několika přátel realizoval uměleckou instalaci na toto téma v New Yorku. Zde byl také zatčen policií za údajný fyzický útok na přihlížejícího muže, se kterým se dostal do hádky. V roce 2014 LaBeouf obvinil fanynku, že ho na umělecké výstavě v Los Angeles znásilnila. V roce 2015 byl zatčen za opilectví na veřejnosti.