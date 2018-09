Chyba skrytá 23 let. Producent Simpsonových upozornil na podezřelý obraz na zdi

SPRINGFIELD Matt Selman, producent populárního seriálu Simpsonovi, zveřejnil na svém Twitteru chybu v časové posloupnosti z šesté série. Zajímavé je, že zjevného přešlapu si dosud nevšimla ani fanouškovská základna seriálu. Na chybu zareagoval i hlavní producent seriálu Al Jean.

Třinácté epizoda šesté série nazvaná A s Maggie jsou tři (And Maggie Makes Three) vypráví příběh o tom, jak manželé Simpsonovi čekali svého nejmladšího potomka. Podstatnou částí dílu je i scéna, ve které Marge na gauči v obývacím pokoji oznamuje Homerovi, že malou Maggie čeká. Na zdi za Marge přitom visí zarámovaná fotka Maggie, dítěte, které se ještě ani nenarodilo.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5. září 2018

Tweet rychle nabral na popularitě a vyvolal obnovenou vlnu zájmu o hledání chyb v populárním seriálu. „Jejda,“ odpověděla na Selmanův příspěvek Herečka Yeardley Smithová, hlas Lízy Simpsonové. „Doufám, že jsi šťastný, prototože jsme kvůli tobě právě vyhodili sedmnáct lidí,“ zažertoval (snad) producent seriálu Al Jean

Na tuto chybu v časové kontinuitě upozornil producent seriálu Matt Selman. Nejzajímavější na celé věci je to, že si takto výrazné a do očí bijící chyby nevšimla zapálená fanouškovská základna Simpsonových. Ta přitom sestavuje celé listy různých chyb, které se v Simpsonových po čas jejich vysílání objevily.

Neznámějším a nejvýraznějším příkladem porušování časové kontinuity v seriálu je jednoduše to, že postavy v průběhu sérií nestárnou. To i přesto, že se v seriálu již slavilo několik narozenin a jsou v něm četné vhledy do minulosti (flashbacky), které mohou zobrazovat například Homerovo namlouvání si Marge na střední škole.