Čína prý v době sjezdu komunistů v říjnu uzavře Tibet pro cizince

PEKING Čínské úřady se po dobu sjezdu vládnoucí Komunistické strany Číny, který se koná příští měsíc v Pekingu, chystají uzavřít území Tibetu pro zahraniční návštěvníky. Podle agentury AP to v pondělí uvedla státní cestovní kancelář Tibet International Travel Service. Sjezd čínských komunistů začne 18. října a obvykle trvá asi deset dní.

Tibetský úřad pro turistiku zákaz oficiálně neoznámil, ale nařízení bylo tento měsíc rozesláno „několika místním cestovním kancelářím“, uvedla agentura AFP. Kromě Pekingu se budou ve zmíněné době konat důležitá politická jednání také v tibetské metropoli Lhase.



Zaměstnankyně cestovní kanceláře Tibet International Travel Service ve Lhase agentuře AP telefonicky sdělila, že žádní zahraniční turisté nedostanou speciální povolení k pobytu až do 29. října.

Podle jiných zdrojů, citovaných rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Asie, bude zákaz vstupu do Tibetu pro cizince platit od 18. do 28. října. Cizinci, kteří se v říjnu budou zdržovat v Tibetu, budou mít nařízeno tibetské území opustit do 17. října, uvedla AFP.

Podle pracovníka cestovní kanceláře se sídlem ve městě Si-ning, které je metropolí provincie Čching-chaj, bylo nařízení vydáno zhruba před deseti dny. Tento člověk řekl, že zákaz platí nejen pro zahraniční turisty, ale například i pro tibetskou menšinu žijící v provincii Čching-chaj.

Vzhledem k tomu, že říjen je oblíbeným měsícem pro cesty turistů do Tibetu, bude tento zákaz tvrdou ranou pro ekonomiku Tibetské autonomní oblasti, dodal pracovník, který si přál zůstat v anonymitě.

Mnozí Tibeťané si stěžují, že Peking potlačuje jejich buddhistickou víru, kulturu a tradiční způsob života, a opakovaně protestují proti nadvládě Pekingu.

Čínské úřady v posledních letech uzavírají tibetskou metropoli Lhasu pro cizince rovněž v březnu, kdy si Tibet připomíná citlivá výročí. Jde především o výročí povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě z 10. března 1959, které bylo tvrdě potlačeno čínskou armádou. Zásah nepřežilo 87 tisíc Tibeťanů, tibetský duchovní vůdce dalajlama poté uprchl do indického exilu následován tisíci svých stoupenců.

V březnu 2008 protesty vedené buddhistickými mnichy proti čínské nadvládě v Tibetu přerostly v nepokoje, při nichž tibetští výtržníci ve Lhase zapalovali obchody a střetávali se s většinovými Číňany (Chany). Násilnosti si tehdy vyžádaly podle oficiálních údajů 19 lidských životů.

Říjnový sjezd čínské komunistické strany bude letos nejvýznamnější politickou událostí v Číně. Na sjezdu, který se koná každých pět let, má být vyměněno pět ze sedmi členů stálého výboru politbyra, který určuje dění v zemi. Ve výboru podle analytiků zřejmě zůstanou jen prezident Si Ťin-pching a premiér Li Kche-čchiang.