‚Cítíme s rodinami.‘ Táborský prapor vyjádřil soustrast blízkým padlých vojáků

TÁBOR Jako velkou ztrátu bere vedení 42. mechanizovaného praporu v Táboře smrt svých tří vojáků, kteří zahynuli na misi v Afghánistánu. V neděli se stali oběťmi sebevražedného teroristického útoku. „Cítíme s rodinami. Jsme vojáci a bohužel v malém procentu musíme počítat i s tím, že se něco takového může stát,“ řekl v pondělí v Táboře velitel praporu Daniel Cekul novinářům.

V Afghánistánu se stali oběťmi teroristického útoku šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let. V Táboře u mechanizovaného praporu sloužili v rozmezí od sedmi měsíců do čtyř let.



Cekul řekl, že ostatní vojáky 42. mechanizovaného praporu tragická událost zasáhla. „Ale nesou to všichni statečně,“ uvedl velitel, pod nímž v Táboře slouží čtyři stovky vojáků. Cekul uvedl, že všichni tři muži byli na misi dobře připraveni.

Česká armáda od roku 2002 do Afghánistánu poslala více než 9000 vojáků, 13 z nich zahynulo. Nedělní atentát se stal ráno místního času (okolo 3:50 SELČ), když Marcin, Beneš a Štěpánek, byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu. „V prostoru, kde jsme operovali, museli vojáci vystoupit ze svých obrněných vozidel a pokračovat pěšky, je to standardní situace. Ten útok byl nenadálý, byla spatřena pouze jedna osoba, která se odpálila v prostoru, který byl vybrán tak, že následky bohužel byly fatální,“ popsal událost na nedělní tiskové konferenci v Praze zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner.