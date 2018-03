Členové SPD mohou do půlnoci rozhodovat o příští německé vládě

BERLÍN Do páteční půlnoci mohou němečtí sociální demokraté hlasovat ve vnitrostranickém referendu o tom, zda má vzniknout další velká koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, či nikoliv. Jak se více než 463 tisíc straníků rozhodne, není zcela jasné. Výsledek chce SPD oznámit v neděli ráno.

Když o velké koalici sociální demokraté rozhodovali v roce 2013, zúčastnilo se jejich referenda téměř 78 procent. Pro vládu pod vedením Merkelové jich tehdy byly více než tři čtvrtiny, respektive 76 procent. Vzhledem k tomu, jaké vášně uvnitř SPD hlasování vzbuzuje letos, mohla by být účast ještě vyšší. Nikdo naopak neočekává, že by bylo vyšší procento hlasů pro pokračování dosavadní koalice.



Jak je strana rozdělená, ukázalo už lednové hlasování jejího sjezdu, o tom, zda koaliční rozhovory vůbec zahájit. Pro bylo tehdy jen 56 procent delegátů. U celé členské základny přitom účast na další vládě vedené Merkelovou rozhodně nemusí mít větší podporu. Ukázala to i cvičná hlasování některých místních buněk, kde se často pro velkou koalici vyslovovala jen menšina členů.

Mezi hlavní důvody patří přesvědčení, že se SPD v koalici s CDU/CSU nemůže dostatečně profilovat, a také obava řady straníků z toho, že by sociální demokracie v již třetí velké koalici za poslední čtyři volební období znovu oslabila. Už v zářijových parlamentních volbách přitom dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války, když dostala jen 20,5 procenta hlasů. Nyní je na tom v průzkumech ještě hůře.

Výsledek bude znám v neděli

Odpovídat na otázku - Má Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) uzavřít koaliční smlouvu z února 2018 vyjednanou s Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Křesťanskosociální unií (CSU)? - mohli sociální demokraté od 20. února.

V sobotu kolem 17:00 SEČ pošta všechny jejich hlasy doručí do centrály sociální demokracie v Berlíně, kde za pomoci 120 dobrovolníků i automatů, které zvládnou otevřít 20.000 dopisů za hodinu, začne jejich sčítání. Výsledek má být znám v neděli v 09:00 SEČ.



Pokud sociální demokraté řeknou ano, mohl by Merkelovou do čela německé vlády už počtvrté zvolit Spolkový sněm 14. března. Pokud členové SPD řeknou ne, dostane se Německo do politické krize. Východiskem z něj by mohla být dosud nikdy nevyzkoušená menšinová vláda, nebo předčasné volby.