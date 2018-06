ČSSD schválila svou účast ve vládě s Babišem

PRAHA Sociální demokraté si podle informací MF DNES v celostranickém referendu odhlasovali vstup do vlády s ANO, kterou budou z opozice tolerovat komunisté. Kabinet by se měl opírat o 108 hlasů ve Sněmovně. Přesto nakonec vláda Andreje Babiše nemusí získat důvěru.

Premiéra Babiše totiž čeká potenciální první velký střet se socialisty, do kterého se může dostat tak trochu nechtěně. Jedná se o nominaci neformálního šéfa pražské ČSSD Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí. Prezident Miloš Zeman ho ale označuje za „sluníčkáře“ a v Černínském paláci ho nechce



Předseda ČSSD Jan Hamáček na pátečním odpoledním jednání předsednictva sociální demokracie oficiálně oznámí výsledky referenda, ve kterém straníci v uplynulých týdnech rozhodovali, zda vstoupit do vlády s hnutím ANO. Podle dosavadních informací z průběhu hlasování převáží hlasy příznivců koaliční spolupráce s ANO. O vládě budou jednat i komunisté, kteří by měli kabinet případně tolerovat.

Pět ministerstev

Vedení ČSSD se v referendu v téměř 1100 místních organizacích ptalo, zda členové souhlasí se vstupem do vlády za podmínek z návrhů koaliční smlouvy a programového prohlášení. Hamáček by měl rozhodnutí vyhlásit v přímém přenosu v závěru jednání předsednictva, které bude nejprve vyřizovat další agendu. Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády ANO schválí, strana obsadí podle dohody s ANO pět ministerstev.

Výkonný výbor KSČM, která by měla případné vládě pomoci ve Sněmovně při hlasování o důvěře, se sejde v pátek ráno. Komunisté by mohli probírat smlouvu o toleranci kabinetu, o které jednají s ANO. Dříve své podmínky pro podporu menšinového kabinetu shrnuli do sedmi programových požadavků. Týkají se například prosazení zákona o obecném referendu, zvyšování minimální mzdy, zdanění církevních restitucí či valorizace důchodů.