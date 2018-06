ČSSD stojí za Pochem, den před jmenováním vlády strana nevidí důvod k jeho výměně

PRAHA ČSSD podle svého předsedy Jana Hamáčka zatím nevidí důvod k výměně europoslance Miroslava Pocheho za jiného kandidáta na ministra zahraničí, přestože ho prezident Miloš Zeman jmenovat odmítá. Hamáček chce počkat na středeční jmenování vlády. Zda na něj bude pozván i Poche, je podle Hamáčka otázka pro Kancelář prezidenta republiky. Za nejdůležitější ale šéf ČSSD pokládá vznik stabilního kabinetu.

„Nevidím důvod v této fázi, abychom měnili kandidáta na ministra zahraničí. ČSSD udělala všechno v souladu s ústavou,“ uvedl Hamáček. Podle něj se v úterý v orgánech ČSSD ani o jiném kandidátovi nedebatovalo. Také předseda vlády a ANO Andrej Babiš podle Hamáčka „po jistém nátlaku“ splnil, co se od něj očekávalo. „Teď je to v rukou prezidenta,“ dodal.



Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Babiš by měl na jmenování Pocheho trvat a Zeman by to měl akceptovat, protože jiná ústavní možnost není. „Pokud by o členech vlády místo vládních stran rozhodoval prezident, nemusíme mít parlamentní volby, stačit budou prezidentské“, dodal Fiala. Babiš není podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury silný a sebevědomý premiér, pouze formálně splnil požadavek ČSSD. Je mu jedno, jestli bude mít plnohodnotného ministra zahraničí, přestože jeho absence ohrozí národní zájmy při mezinárodních jednáních.

Hamáček nechtěl komentovat, zda by ČSSD iniciovala podání kompetenční žaloby v případě nejmenování Pocheho. Pokud se tak stane, Hamáček hodlá situaci řešit jednáním, která nechtěl omezovat termínem hlasování Sněmovny o důvěře vládě, tedy 11. červencem. Podle předsedy ČSSD je nyní třeba, aby Česko mělo stabilní vládu s důvěrou dolní komory Parlamentu. ČSSD k tomu podle Hamáčka učinila všechny kroky.

Předseda ČSSD také uvedl, že Babiš splnil všechny podmínky, které si sociální demokracie kladla. Proto podle něj všech 15 poslanců ČSSD podepíše koaliční smlouvu o společné vládě s ANO. Předseda poslanců sociální demokracie Jan Chvojka večer pro Českou televizi (ČT) uvedl, že smlouvu dosud podepsalo 14 poslanců a Tomáš Hanzel podpis připojí po návratu ze zahraničí. Za liché označil spekulace o tom, že by někteří zákonodárci sociální demokracie mohli podpis odepřít.