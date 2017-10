Čunek: Úřadu prezidenta si vážím, ale návštěva stála až půl milionu

OLOMOUC/ZLÍN Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) míní, že je třeba nastavit financování cest prezidenta do krajů. Podle Čunka by měla Zemanovy cesty do krajů hradit kancelář prezidenta. Hejtman to v pátek řekl novinářům ve Zlíně. Olomoucký kraj podle tamního hejtmana Ladislava Okleštěka (ANO) další návštěvu prezidenta naopak opět zaplatí.

Kraj stály dosavadní čtyři návštěvy Miloše Zemana 1,6 milionu korun - zhruba od 350 000 do 570 000 Kč, velkou část tvořily náklady na pohoštění, uvedl Čunek. Zeman měl do kraje přijet v listopadu, cestu ale zrušil, podle médií právě kvůli neochotě kraje hradit jeho návštěvu v plné výši.

„Hrad mě požádal o to, že by pan prezident rád navštívil Zlínský kraj. Já jsem odpověděl, že budu velmi rád, když pan prezident přijede a dodal jsem, že jsme připraveni ho pohostit do výše 30 000 korun. Na základě této komunikace mi pan kancléř odpověděl, že bohužel pan prezident k nám v listopadu nepřijede. Jaké jsou důvody jeho rozhodnutí, o tom nechci spekulovat,“ uvedl Čunek.

Hejtman si podle svých slov úřadu prezidenta váží, je však třeba nastavit systém financování prezidentských cest do krajů. „Samozřejmě jsem připraven přijmout tohoto i každého jiného prezidenta ve Zlínském kraji, protože to cítím jako čest a povinnost. Druhá věc ale je, že pan prezident a jeho kancelář má svůj rozpočet, ten činí zhruba půl miliardy korun a kraje mají své rozpočty,“ podotkl hejtman, podle kterého kraj vždy také platil své pracovníky, kteří cesty připravovali.

Žádná jiná delegace nestála kraj podle Čunka tolik peněz.

Podle Čunka se v minulosti stalo, že Zeman šel s hejtmanem a dalšími asi 15 hosty na oběd, poté se však platila faktura za více než 90 lidí, například z četného doprovodu. Žádná jiná delegace nestála kraj podle Čunka tolik peněz. Návštěva ministra či velvyslance přijde i s obědem podle hejtmana na několik tisíc korun, za četnější zahraniční delegace dá kraj do 15 000 korun, řekl Čunek.

Prezidentské cesty by podle něj mohly být levnější, není třeba například tak početné ochranky. Třídenní cesta by podle něj měla stát asi 150 000 korun, náklady na návštěvy všech krajů by měly být do dvou milionů. „To jsou marginální náklady v půlmiliardovém rozpočtu,“ prohlásil Čunek.

Rozhodnutí omezit náklady na návštěvu prezidenta podle něj nesouvisí s blížícími se prezidentskými volbami. Prezident by se sám měl rozhodnout, jak často bude do krajů jezdit. „Je to politické rozhodnutí a já ho vždy budu respektovat. Dokonce se domnívám, že je dobře, že prezident jezdí do krajů, ale má k tomu svůj rozpočet,“ uvedl Čunek.

Zeman místo Zlínského kraje zamíří do Olomouckého. Ministr zemědělství a krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL) požádal olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), aby krajský úřad ze svého rozpočtu už Zemanovu návštěvu neplatil.

Okleštěk: Olomoucký kraj další návštěvu prezidenta opět zaplatí

Olomoucký hejtman Okleštěk odmítl výzvu ministra zemědělství a krajského zastupitele Mariana Jurečky (KDU-ČSL), aby krajský úřad ze svého rozpočtu už neplatil plánovanou listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana v regionu. Okleštěk v pátek novinářům řekl, že náklady budou tentokrát zřejmě nižší než při předchozích návštěvách. Hejtmanství za každou ze čtyř dosavadních návštěv prezidenta zaplatilo vždy několik set tisíc korun.

Okleštěk tvrdí, že náklady na listopadovou návštěvu prezidenta v Olomouckém kraji zatím nelze přesně odhadnout, protože známy jsou vždy až po skončení akce. „Nicméně nepředpokládám, že by náklady byly vyšší. Předpokládám, že budou nižší. Budu vždy postupovat s péčí řádného hospodáře a nebudu marnit zbytečně peníze,“ uvedl Okleštěk.



Za březnovou návštěvu Zemana kraj podle hejtmana zaplatil více než 300 000 korun. „Nevnímám to jako financování kampaně (pro prezidentské volby). Vnímám to jako financování návštěvy, kdy prezident přijede do našeho kraje. Jakýkoliv prezident kdykoliv přijede do našeho kraje, tak já to považuji za čest a podle toho se také budeme chovat,“ odpověděl hejtman na dotaz, zda listopadovou návštěvu prezidenta nelze vnímat jako součást předvolební kampaně.

První tři návštěvy stály Olomoucký kraj dohromady více než 1,1 milionu korun.

Prezident Zeman od nástupu do funkce v roce 2013 objíždí pravidelně všechny kraje. Do Olomouckého kraje už zavítal čtyřikrát. První tři návštěvy stály Olomoucký kraj dohromady více než 1,1 milionu korun. Hlavní položku tvořily náklady na občerstvení, které v roce 2014 obnášely 183 201 korun, v roce 2015 to bylo 234 603 korun a loni 256 449 korun.

Také ubytování doprovodu prezidenta a jeho manželky bylo zaplaceno z rozpočtu kraje. Prezident přespal například v olomouckých hotelech Clarion a NH Hotel. Loni hejtmanství za ubytování prezidenta a doprovodu zaplatilo téměř 102 000 Kč. Ubytování členů ochranky uhradila kancelář prezidenta.

Zeman na třídenní návštěvu Olomouckého kraje přijede ve středu 8. listopadu a ukončí ji v pátek 10. listopadu. Hejtman mu navrhl, aby navštívil Lipník nad Bečvou, Mohelnici a Zábřeh.