Daniel Kahn přiveze klezmerovský tanec smrti

V pondělí 19. února zahraje v pražském klubu Kaštan původem americký akordeonista, zpěvák a písničkář Daniel Kahn se svou kapelou The Painted Bird, kterou založil v roce 2005 v Berlíně.

Kapela byla pojmenována podle slavného románu Nabarvené ptáče, který přesně čtyřicet let před jejím založením vydal americký spisovatel polsko-židovského původu Jerzy Kosiński. Kniha vypráví o životě malého židovského chlapce, ukrytého před pronásledováním za druhé světové války na polském venkově. Téma holokaustu je stěžejní i pro Daniela Kahna jako autora písní a kapelníka, vybírajícího další texty ke zhudebnění.

Skupina The Painted Bird je pověstná svým koncertním energickým nápřahem. Hraje divokou hudbu, jejíž základ je v židovském klezmeru, čerpá však i z rocku, folku, swingu nebo klasické kabaretní muziky. Zdánlivá hudební bezstarostnost vyvažuje obsah textů – sám Kahn označuje své písničky za „klezmerovský tanec smrti“.

Hudební publicista a specialista na world music Jiří Moravčík o Kahnovi napsal: „Nesnaží se v sobě zabít vnitřní děsy, netahá z klobouku ublíženecké židovské trumfy. Nabízí trpkou grotesku, názor, že ať už chceme nebo nechceme, jsme odsouzení k tomu, opakovat všechny historické strašlivosti. Nepohybuje se na samé hraně provokativního politikaření, sbírá body hlavně za smířlivě chápavé rýpání, a nikoliv do žeber, ale do svědomí. A nesmírně rád provokuje.“

Daniel Kahn a jeho skupina The Painted Bird mají na kontě už pět vesměs ceněných alb. Do pražského Kaštanu v Břevnově přivezou materiál z toho posledního, vydaného vloni pod názvem The Butcher’s Share.