Zemanova ‚nekampaň‘ se nelíbí kontrolorům. O pomoc žádají Finanční správu i ‚cifršpiony‘

PRAHA Prezidentská (ne)kampaň Miloše Zemana dělá úřadu, který hlídá financování politických stran a hnutí, vrásky. Chce proto spojit síly s Finanční správou a „cifršpiony“. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH), který od loňska kontroluje financování kampaní, přiznává, že spolek Přátelé Miloše Zemana, který podpořil hlavu státu osmi miliony, nic neporušil. Dovedně využil mezeru v zákonu.

„Miloš Zeman tvrdil, že nepovede osobně kampaň, takže tam nechal skulinku pro to, že kampaň nepovede, ale že ji s jeho vědomím povede někdo jiný,“ řekl LN člen úřadu Jan Outlý s tím, že z pohledu zákona jde o čisté řešení.



Přes nepeněžitou podporu lze přitom teoreticky profinancovat celou kampaň do výše zákonného limitu 50 milionů. A to aniž by byl jasný původ těchto peněz.

„Pokud to kandidát vykáže ve formě daru od někoho, o kom ví, ale nebyl to sám kandidát, je to z pohledu zákona správně vyúčtovaná kampaň. My se můžeme pak škrábat za uchem, abychom se dostali ke zdrojům peněz,“ upozornil LN Tomáš Hudeček, člen úřadu.

S „finančákem“ a FAÚ v zádech

S porážkou se ale kontroloři z ÚDHPSH nechtějí smířit. Přemýšlí, jak netransparentní praktiky odhalit a hříšníka potrestat pokutou. „Hledáme cestu. Zatím to nevypadá růžově. Jsme ale v kontaktu s daňovou správou a Finančním analytickým útvarem,“ řekl LN Hudeček.

Před druhým kolem prezidentské volby ale určitě s kolegy nestihne zahájit správní řízení proti konkrétnímu provinilci z řad prezidentských kandidátů. Tedy ani proti kampani na podporu Miloše Zemana.

Existují přitom podezření, která stojí za prověření. Namátkou například Strana práv občanů, jejíž politici vystupují na podporu prezidenta Zemana. Strana poskytla v nepeněžitém plnění na prezidentovu kampaň 1,2 milionu korun. „Když se podíváme do výročních zpráv o jejím hospodaření za minulá léta, příjmy tam moc vidět nejsou. Nevím, kde mají takové rezervy. Musíme se v rámci dohledu nad hospodařením SPO podívat, kde tu rezervu vzali,“ uvedl Hudeček.

Snaha kontrolorů naráží hned na několik překážek. Podle zákona se mohou dívat pouze na hospodaření stran od roku 2017. Vysvětlit zpětně peníze ve stranické kasičce nemusí představovat větší problém. Lze se odkázat například na nakumulovanou rezervu z let minulých.

Za prověrku by stály finanční operace k podpoře prezidentských kandidátů i s ohledem na úprk předsedy SPO senátora Jana Veleby ze studia DVTV. Tam nedokázal senátor odpovědět na opakovaně pokládanou otázku, kde strana vzala peníze na sponzoring kampaně hlavy státu. Veleba je přitom členem spolku Přátelé Miloše Zemana.

Porodní bolesti

Napilno mají zaměstnanci dohledového úřadu nejen kvůli prezidentským volbám. Loni vzniklá instituce se musí vypořádat s personální nouzí. „Podstav je zřejmý od samého počátku. Úřad byl koncipován jako malý. V oddělení kontroly je šest lidí,“ uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis, který má pod sebou dohromady osmnáct lidí.

Část z nich musela projít výběrovým řízením podle služebního zákona, což zabralo čas. Úřad funguje teprve od loňského léta a hned na něj padly parlamentní volby. Aktuálně vede stovky správních řízení.