DIVADELNÍ OKÉNKO: Co jsou to zlomvazky?

Co jsou to vůbec zlomvazky? Málé dárky, symbolizující divadelní rčení „zlom vaz“. „Zlom vaz“ se říká těsně před premiérou, když už jsou herci v kostýmu. Je třeba to říci každému jednotlivě a ideálně to doplnit náznakem nakopnutí. Divadelníci také často říkají jdu „pokopat herce“. No a na „Zlom vaz“ se musí ze zásady odpovědět „Čert Tě vem“, jinak to prostě neplatí.

Ale abychom se vrátili zpátky ke zlomvazkám. To jsou mini dárečky, které si divadelníci navzájem věnují před premiérou. Mohou to být malé dobroty, ale jsou i tací, kteří vymýšlejí tematické předměty k premiérovanému titulu a někteří je přímo vlastnoručně vyrábějí. A pak jsou také herci, kteří si všechny zlomvazky schovávají jako své poklady.