Dlouhý na Hrad. Nová role hradního poradce může signalizovat jeho další plány

PRAHA Prezident Miloš Zeman sestavuje nový tým rádců a expertů pro druhé volební období. Sejít by se měl na konci dubna a na programu jsou ekonomická témata. Jedním z nových členů hradní poradenské sestavy bude bývalý místopředseda vlády, nyní prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Informaci potvrdil mluvčí Hradu. „V sobotu 28. dubna se uskuteční v Lánech první porada expertního týmu pana prezidenta v druhém funkčním období, a to za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Vladimír Dlouhý se zhostí oponentury,“ napsal LN Jiří Ovčáček.



Z jeho slov vyplývá, že prezident Zeman s poradenstvím někdejšího ministra průmyslu a obchodu počítá. Dlouhý však říká, že na finální podání ruky ještě nedošlo. „Nechci věc komentovat. Mohu vás ale ujistit, že jsem dosud nic takového nepotvrdil,“ sdělil ve čtvrtek LN šéf Hospodářské komory, který chtěl před pěti lety kandidovat na Hrad.

V pátek už Dlouhý informaci pro agenturu ČTK potvrdil. „Jsem připraven využít tuto platformu k prosazování zájmů českých podnikatelů, k podpoře ekonomické diplomacie pana prezidenta i ke kultivaci našeho podnikatelského prostředí. Nabídku vnímám především jako expertní práci ekonoma. V žádném případě nejde o podporu politických postojů pana prezidenta ani z mé strany, ani ze strany komory,“ uvedl Dlouhý.

Zemanovi poradci jsou v poslední době ostře sledováni. Jedním z nich je dnes již bývalý šéf čínské skupiny CEFC Jie Ťien-ming, který je v Číně vyšetřován tamními úřady. Ač hrozí, že se s ním Zeman již nikdy nesetká, stále zůstává na seznamu.

Vladimír Dlouhý patří k ekonomům a politikům, kteří krok po kroku provázejí celý náš polistopadový vývoj. Na konci 80. let vstoupil do komunistické strany. Později se stal pracovníkem Prognostického ústavu Československé akademie věd, kde působil i Václav Klaus a později i Miloš Zeman. Když se režim začal bortit, dobře věděl, kudy půjdou dějiny.

Už 10. prosince 1989 se stal místopředsedou vlády, poté federálním ministrem hospodářství, prvním ministrem průmyslu a obchodu, místopředsedou pravicové strany ODA a jedním z nejpopulárnějších veřejných činitelů. Po odchodu z politiky v roce 1997 zamířil coby mezinárodní poradce do newyorské investiční banky Goldman Sachs. A před čtyřmi lety se stal prezidentem Hospodářské komory ČR.

Kdo po Zemanovi?

Zájem Hradu není překvapující, šéf Hospodářské komory se zkušenostmi z vlády či bankovního světa se v týmu rádců hodí. A překvapivá koneckonců není ani motivace Vladimíra Dlouhého, který už jednou na Hrad mířil. V roce 2013 hodlal kandidovat v prezidentských volbách, jenže kvůli závadám na petičních arších ho ministerstvo vnitra nezaregistrovalo.

To však nebylo vše. Na přelomu let 2014 a 2015 se v úzkém okolí prezidenta Miloše Zemana o Dlouhém hovořilo jako o potenciálním náhradníkovi, který by mohl naskočit do volebního závodu – tedy v případě, že by prezident Zeman z jakéhokoli důvodu neobhajoval mandát.

původních plánech spolupracovníků hlavy státu – tedy kdo by byl vhodným Zemanovým následovníkem a na koho ukáže hradní mocenské uskupení v čele s podnikatelem a poradcem Martinem Nejedlým. Prezident Hospodářské komory s rozsáhlými kontakty v podnikatelském světě by mohl být variantou.

Vztah Miloše Zemana s Vladimírem Dlouhým je příznivý a konstruktivní. O jejich prohlubujícím se porozumění svědčil například průběh mezinárodního strojírenského veletrhu v roce 2014. Ačkoliv minulosti bylo jeho tradičním vrcholem jednání představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR s premiérem a ekonomickými ministry, před čtyřmi lety do Brna zavítal sám prezident Zeman. A to na akci pořádanou právě Dlouhého Hospodářskou komorou, která probíhala paralelně se zasedáním svazu průmyslu.

Jinou styčnou plochou obou mužů je postoj ke vztahům s Ruskem v otázce mezinárodního obchodu. „Vůbec nevěřím v účinek ekonomických sankcí. Sankce mohou poškodit nás a myslím, že čeští podnikatelé patří mezi ty, kteří by byli poškozeni víc než podnikatelé z jiných evropských zemí,“ prohlásil například Dlouhý.

Druhá šance?

V listopadu 2012 byl Dlouhý nemile zaskočen, když se dozvěděl, že ministerstvo vnitra jej spolu s Tomiem Okamurou a Janou Bobošíkovou vyřadilo z prezidentských voleb. Nasbírali příliš mnoho neplatných podpisů občanů. Dlouhý se proti verdiktu bránil u Nejvyššího správního soudu. „Nedělám to rád, chtěl bych, aby volba proběhla, nechtěl bych se stavět na zadní,“ komentoval svůj krok. Nicméně prezidentský sen se rozplynul.

Coby pravicově a podnikatelsky vnímaný kandidát by ostatně zřejmě neměl v roce 2013 proti Miloši Zemanovi příliš šancí. Pokud by ovšem ve svém zájmu o Hrad setrval, strategicky výhodnější by bylo kandidovat, až Zeman odejde.

Dlouhý nechce novou roli hradního poradce komentovat. Nelze však vyloučit, že jde o budování předpolí a lepší startovní pozice pro příští politické boje. Zemanův voličský rybník je na hlasy bohatý, ambiciózní kandidáti v něm budou muset umět lovit. Post Zemanova poradce není špatným odrazovým můstkem pro kampaň, natož pro sběr petičních podpisů...