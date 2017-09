Do babyboxu ve Strakonicích někdo v noci odložil zdravou holčičku

STRAKONICE Do strakonického babyboxu v noci někdo odložil novorozenou holčičku. Podle lékaře Petra Lyera je novorozeně zdravé. Ve čtvrtek to oznámil zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička pojmenovaná Melitta je druhým dítětem ze strakonického babyboxu, který je v provozu přes osm let. Celkově je 159. miminkem vloženým v Česku do babyboxu.

Dvířka babyboxu se otevřela ve čtvrtek v 1:45, personál nemocnice dítě převzal tři minuty poté. Šlo o novorozenou holčičku ještě s pupečníkem, podle lékaře byla asi hodinu na světě. Miminko bylo zabalené ve dvou tlustých dekách, ale jinak nahé. Pupečník mělo stisknutý žlutým kolíčkem na prádlo. Holčička dostala jméno Melitta po Hessově tetě.



První babybox byl otevřen 1. června 2005 v pražském Hloubětíně. Ve Strakonicích šlo o 22. zařízení tohoto druhu, v tamní nemocnici funguje od března 2009. Poprvé tam někdo odložil v říjnu 2011 chlapečka, který dostal jméno Tomáš. V celém Česku je 71 babyboxů, dosud posledním je od letošního června babybox v mariánskolázeňské nemocnici.