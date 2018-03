Do Prahy má na konci března přiletět třetí muž USA. Ryan tu stráví dovolenou, možná vystoupí v parlamentu

PRAHA Třetím nejvyšším představitelem Spojených států je předseda Sněmovny reprezentantů. Od roku 2015 tuto funkci vykonává republikán Paul Ryan. Právě on má za necelé tři týdny přicestovat do Česka. A jde o těžkou váhu. Pokud by nemohl vykonávat svůj úřad Donald Trump a následně ani viceprezident Mike Pence, prezidentem by se dle americké ústavy stal právě Ryan.

Rodák z Wisconsinu se chystá strávit v Česku dovolenou s rodinou. Vedle soukromé návštěvy má mít jeho pobyt i oficiální rozměr. „Zrovna před chvíli jsme k tomu měli poradu. Myslím si, že je to téměř jisté, že přijede a přivítáme ho. Jestli se to ještě desetkrát nezmění, měl bych ho na letišti přivítat v neděli 25. března,“ řekl LN předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) a uvedl, že se v současnosti ladí detaily Ryanova programu. To ostatně redakci potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje z diplomacie.



Coby formálně Ryanův český protějšek Vondráček usiluje, aby top politik USA v úterý 27. března vystoupil i před poslanci. V týdnu, kdy bude pobývat v Česku, ale není zatím v kalendáři zasedání pléna. Mají probíhat sněmovní výbory. To by se ale mělo změnit.

„Už jsem to avizoval předsedům poslaneckých klubů a nikdo nebyl proti. Všichni jsou s tím v souladu, že bychom schůzi udělali 27. března. Neměla by žádný bod k projednání, pouze by v Poslanecké sněmovně promluvil pan Ryan,“ dodal Vondráček s tím, že důvodem jeho vystoupení je letošní výročí sto let existence republiky. K tomu neodmyslitelně patří i osobnosti prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka a prezidenta USA Woodrow Wilsona.



Šéfa Sněmovny reprezentantů táhne do Česka nejen skutečnost, že v Praze nikdy dříve nebyl. Mezi jeho osobní přátele patří současný velvyslanec USA v Česku Stephen King, který se ujal svého postu loni v prosinci. „Když jsme se spolu s panem Kingem setkali poprvé, tak jsme tuto možnost konzultovali. Občas se prostě podaří šťastná trefa,“ komentoval návštěvu Vondráček.

Pokud se akce uskuteční, půjde o diplomaticky nejvýznamnější politickou návštěvu od příletu amerického prezidenta Baracka Obamy.