Do strany ji přivedl Zeman, proslavilo nevydání policii. Teď exposlankyně opustila ČSSD

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Do veřejného povědomí nejvíce vstoupila, když byla svého času poslední poslankyní, kterou kolegové odmítli předat do rukou policie k trestnímu stíhání. V loňských sněmovních volbách už se Zuzana Kailová o křeslo v dolní komoře parlamentu neucházela. A v současnosti není podle zjištění serveru Lidovky.cz ani členkou ČSSD, v níž strávila skoro 18 let. Stranickou průkazku odložila sama.

„Zuzana Kailová ukončila členství v ČSSD,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Michaela Vaňková, předsedkyně strany v okresní organizaci v Ústí nad Labem, kde měla Kailová mateřskou buňku. Opuštěním ČSSD se potichu završila její stranická kariéra, v níž se přes městskou zastupitelku, náměstkyni ústeckého primátora propracovala až k postu poslankyně. Na konci její politické dráhy se podepsala i jedna neprůhledná zakázka, kvůli níž ji vyšetřuje policie.

Žádost policie o vydání k trestnímu stíhání obdržela Poslanecká sněmovna na jaře 2014. Kailová ještě jako náměstkyně na ústecké radnici měla spolu s primátorem Vítem Mandíkem a radním Josefem Macíkem (oba ČSSD) několika kroky přihrát údajně předraženou zakázku na vítání občánků firmě Darothore, jež měla vazby na vládnoucí ČSSD. Mandík s Macíkem kvůli tomu skončili před soudem, Kailovou však před policií ochránili kolegové poslanci.

Před loňskými volbami i kvůli hrozbě stíhání ji krajská ČSSD už na kandidátku odmítla vpustit. Podle slov regionálního předsedy Miroslava Andrta nechtěla strana vyvolat dojem, že posílá své lidi do boje o mandát v dolní komoře, aby jim umožnila získat imunitu. Kriminalisté ji následně skutečně obvinili, stíhat ji začali 29. prosince loňského roku. Vyšetřování by měli detektivové dotáhnout a spis předat do rukou žalobce koncem dubna.

Po nástupu policie na scénu netrvalo příliš dlouho a Kailová se z politiky stáhla nadobro. Předseda ČSSD v Ústeckém kraji Andrt se o její definitivní rozluce se stranou dozvěděl v únoru. „Byl to nejzazší termín, kdy se měly doplácet členské příspěvky za loňský rok. Ona ho nedoplatila a k tomu poslala oznámení, že ukončuje členství,“ sdělil serveru Lidovky.cz Andrt, který sociální demokracii na severu Čech řídí tři roky.

‚Jak šla do funkcí, změnila se‘

Podle něj odůvodnila rozchod se stranou tím, že ČSSD neprošla po propadáku ve sněmovních volbách sebereflexí. Odpovědnost v jejích očích měly vyvodit i představitelé na krajské a okresní úrovni. Podle informací serveru Lidovky.cz si ale především vyhodnotila pozici ve straně. „Cítila, že nemá ve straně budoucnost,“ sdělil serveru Lidovky.cz mimo záznam jeden z vysoce postavených straníků na Ústecku. Kailová se nerozloučila jen s partají, podle informací serveru Lidovky.cz se odstěhovala i z Ústí nad Labem.

Osudová zakázka Policie obvinila Zuzanu Kailovou kvůli zakázce na pořádání takzvaného vítání občánků, což byla slavnostní akce ve prospěch matek-prvorodiček. Zakázku na roky 2012 až 2014 za 5,22 milionu tehdy dostala firma Darothore, kterou vlastnil člen ČSSD Pavel Novotný a jehož jiná firma straně darovala 4 miliony korun. Kailová společně s radním Macíkem odsouhlasila parametry výběrového řízení, primátor Vít Mandík pak smlouvu s Darothore podepsal.

Mandík s Macíkem loni v lednu dostali od okresního ústeckého soudu za porušení povinnosti při správě cizího majetku podmíněný trest 18 měsíců se zkušební lhůtou tří let, ale odvolací krajský soud verdikt tento týden zrušil a vrátil k novému projednání.

Když přitom v 25 letech vstupovala v roce 2000 do ústecké ČSSD, budoucnost se před ní rýsovala více než světlá. Spolustraníky nadchla nasazením, které se přinesla ze své civilní profese. Pracovala několik let jako koordinátorka sociálních služeb v jedné neziskové organizaci. Do partaje ji nepřímo přivedl tehdejší premiér Miloš Zeman. „Oslovil mě a vnímala jsem, že dokázal stranu vysoko vytáhnout. Také mluvil srozumitelně,“ vyprávěla.

Už po dvou letech členství v ČSSD prošla do zastupitelstva v centrálním ústeckém obvodu, v roce 2006 zasedla v městském zastupitelstvu a stala se radní. To už měla za sebou několik let jako tajemnice místní ČSSD. „Moje nejvřelejší vzpomínky patří tomu, když byla tajemnicí. Byla nesmírně pracovitá, její postoje a názory se velmi shodovali s tím, co jsem říkal já. Společně jsme se v mnoha věcech shodovali,“ sdělil serveru Lidovky.cz poslanec ČSSD za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna.

Kailové kariéra postupovala vzhůru. V roce 2008 se na dalších šest let stala náměstkyní primátora, roku 2013 se jako dvojka kandidátky, právě za Foldynou, dostala do Poslanecké sněmovny. Někde v mezičase se přitom podle některých hlasů z energické, idealistické a otevřené političky stala šedá stranická funkcionářka bez vlastního názoru. „Jak šla postupně do funkcí, tak se z mého pohledu změnila,“ podotkl k tomu Foldyna.

S kolegy na kraji nemluvila

Ve sněmovně na sebe paradoxně nejvíce přitáhla pozornost, když ji chtěli kriminalisté obvinit a poslanci jim v tom zabránili. V dolní komoře parlamentu nepatřila mezi extra výrazné zákonodárce. Za čtyři roky ve funkci vystoupila na řečnickém pultíku jedenáctkrát, předložila také jedenáct pozměňovacích návrhů. Vztahovaly se především k sociální problematice – pomoc v hmotné nouzi, sociální podpora či zákoník práce.

„Ve sněmovně byla určitě přínosem, to musím uznat. Podílela se na práci výboru pro sociální politiku. Byla pracovitá,“ upozorňuje však Foldyna. Někdejší předseda ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera o ní krátce po startu její sněmovní kariéry mluvil s respektem. „Někdo se tváří, že rozumí všemu, ona se hlásila k sociálním tématům a ta dělala dobře. Řeči o tom, že je líná, jsou žvásty,“ řekl před časem Fišera MF DNES.

Současný lídr severočeské ČSSD Miroslav Andrt ale poukazuje na to, že Kailová coby poslankyně se svým regionem nebyla v dostatečném kontaktu. Krajské vedení tak prý nemělo povědomí o tom, čím se ve sněmovně zabývá. „Nebyl byl jsem příliš spokojený s její komunikací, v minulosti jsme jí opravdu vídali zřídka,“ poznamenal Andrt.

Rozpory jí provázely i na samý závěr její poslanecké éry. Zatímco krajské vedení ji opětovnou kandidaturu nepovolilo, okres stál za ní. „Byla okresní konferencí hodnocena nejlépe z navrhovaných kandidátů,“ sdělila k tomu už dříve serveru Lidovky.cz předsedkyně Vaňková. Jak o konci své kariéry smýšlí sama Kailová, vystudovaná zubní laborantka a poté politoložka ze soukromé vysoké školy v Kolíně, není jasné. Své někdejší telefonní číslo už nepoužívá.