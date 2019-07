Aktivistka z Orlové, která transparentem na Prague Pride nabádala k zapálení policie, stanula před soudem

KARVINÁ Případem osmnáctileté aktivistky z Orlové se v úterý začal zabývat Okresní soud v Karviné. Její transparent, který nesla při loňském pochodu na podporu sexuálních menšin Prague Pride, údajně nabádal k zapálení policie. Podle názoru státního zastupitelství se tak aktivistka dopustila podněcování k trestnému činu. Krátce po zahájení soudkyně jednání pro veřejnost a média uzavřela.

Dívka, která se označuje za anarchistku, nesla transparent s textem „Fuck gender, take a molotov, burn the police“ (podle policejního překladu Zasraný gender, vezmi si molotov, zapal policii). S transparentem se fotila a snímky pak byly zveřejněny i na sociálních sítích. „Vědomě nabádala další osoby k násilnému jednání vůči policii za použití molotovových koktejlů,“ uvedl kriminalista v usnesení o zahájení trestního stíhání. Podle něj je pravděpodobné i to, že text souvisel s policejní akcí Fénix, po níž policisté stíhali několik lidí kvůli údajné přípravě teroristického útoku na vlak. V reakci na akci docházelo k zapalování policejních vozů.



S tím ale souzená aktivistka nesouhlasí. Odmítá, že by chtěla v někom vzbudit potřebu upalovat policisty. „Jsem anarchistka a přála bych si svět bez policie. Text transparentu jsem ale myslela, aby policie byla zrušena. Ne však násilnou cestou. Byla to nadsázka, kterou policisté ale nepochopili,“ uvedla.

Anglický výraz Burn the police se podle ní překládá jako „zapal policii“. „A policie není ani policista, ani policejní auto, a dokonce ani policejní stanice. Policie je instituce, nehmotná věc, kterou zapálit nejde,“ dodala. S tím, že spojování jejího textu s akcí Fénix ji zarazil.

Loňského pochodu se obžalovaná účastnila ještě jako sedmnáctiletá. Souzena je tedy jako mladistvá, i když nyní je už plnoletá. Soud dívka požádala, aby jednal veřejně. Soudkyně to ale odmítla s tím, že veřejné projednání by nebylo v zájmu obžalované. Jednání bylo tedy neveřejné. Veřejnost a média do jednací síně budou moci vstoupit až na vyhlášení rozsudku. Ten by mohl padnout 28. srpna. Na tento termín totiž soudkyně dnes hlavní líčení odročila.

Průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride Parade loni Prahou prošel 11. srpna. Účastnilo se jej několik desítek tisíc lidí. Pochod je tradičně součástí festivalu Prague Pride na podporu sexuálních menšin.