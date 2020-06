ANO chce zbrzdit zákon o povinných českých potravinách, norma by mohla vést ke zdražování a snižování kvality

Praha Hnutí ANO ve středu navrhne sněmovně, aby se zákon, který by stanovil povinný podíl až 85 procent českých potravin v obchodech, vrátil do druhého čtení. V to úterý řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Podle něj je třeba ještě o návrhu debatovat. Návrh kritizovaly Hospodářská komora i Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle nich by norma byla v rozporu s evropským právem a vedla by ke zdražování a snižování kvality zboží.

Faltýnek uvedl, že nyní se o návrhu zákona vede odborná debata mezi zemědělci a potravináři, cílem podle něj je najít lepší kompromis, než je nynější podoba návrhu. Proto ve středu před třetími čteními zákonů požádá Sněmovnu, aby návrh zákona vrátila v legislativním procesu o krok zpět.

Hledá se klíč, kolik jídla na pultech má být z Česka. Poslanci se domnívají, že to trhu prospěje Pozměňovací návrh zavádějící do novely povinný podíl českých potravin v obchodech předložila skupina dvou desítek poslanců napříč politickým spektrem. Kdyby byl návrh schválen, na pultech by muselo být již od příštího roku nejméně 55 procent potravin z Česka. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 procent. Hospodářská komora označila návrh za nepřípustný zásah do podnikání. Podle ní předpis také odporuje evropskému právu, které zakazuje omezení dovozu mezi členskými státy EU. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by se po zavedení normy omezila nabídka v českých obchodech, protože řada potravin se v Česku nevyrábí. Zároveň by norma vedla ke zdražování zboží a ke snižování jeho kvality. Zase to bude debata o Babišovi, řekl premiér k zákonu o evidenci skutečných majitelů. Osobní prospěch vyloučil Návrh v úterý kritizovala také opoziční TOP 09. „Ve skutečnosti to nepovede k ničemu jinému než k omezení konkurence, a každé omezení konkurence vede k tomu, že se sníží nabídka pro zákazníky, a tím pádem dojde také k výraznému zvýšení cen,“ řekla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. „Opět je to ve prospěch jedné jediné peněženky, kasy, a to koncernu Agrofert,“ uvedla. Agrofert patřil premiéru Andreji Babišovi (ANO), v roce 2017 ho vložil do svěřenských fondů.