Zase to bude debata o Babišovi, řekl premiér k zákonu o evidenci skutečných majitelů. Osobní prospěch vyloučil

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za nesmysl tvrzení, že mu zákon o evidenci skutečných majitelů, který v pondělí schválila vláda, má pomoci ve sporu o střetu zájmů. Kritici upozorňují na to, že díky předpisu by nebyl považován za majitele koncernu Agrofert, ale jen za vlastníka svěřenských fondů, do kterých ho vložil.

Babiš na tiskové konferenci k představení dotačního programu COVID-Sport odmítl podezření, že mu ostatní ministři „šli na ruku“. Očekává, že kolem zákona bude v Parlamentu plamenná diskuse, ale sám k věci nemá co říct.



Kabinet předpis schválil hlasy ministrů za ANO, zástupci koaliční ČSSD se zdrželi. Babiš v úterý odmítl, že mu má předpis pomoci. „Je to nesmysl. Myslím, že právníci to dostatečně vysvětlili. A podsouvat tady, že naši ministři mi jdou s něčím na ruku, to já zásadně odmítám. Myslím, že to bylo vysvětleno,“ uvedl.

Premiér řekl, že sám zákonu ani nerozumí. „Chápu, že opozice má stále jen antibabiše, to je jejich problém. Určitě to bude plamenná diskuse, ale já k tomu nemám co říct. Jen se divím, že stále někdo pokračuje jen v programu proti Babišovi a nic jiného neumí,“ řekl. Předpis kritizovaly opoziční strany, které chystají pozměňovací návrhy, ale i Transparency International či Rekonstrukce státu.

Piráti upozornili, že předpis neposoudil ani vládní odbor, který běžně zkoumá soulad české a unijní úpravy. Podporují změnu předpisu. „Věřím, že sociální demokracie, ale i třeba SPD, která minimálně v rétorické rovině bojuje proti netransparentnosti a zneužívání peněz, tuto iniciativu podpoří. Pokud by tam ta výjimka stále byla, tak že sněmovní strany vládu přehlasují,“ řekl novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Babiš uvedl, že mu nezáleží na tom, jak předpis ve Sněmovně dopadne. „Je to evropská směrnice, není to můj zákon. A je mi jedno, jestli projde, nebo neprojde. Nepochybuji, že to bude zase debata o Babišovi, ale odmítám, že to bude v můj prospěch. Je to lež,“ dodal.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v pondělí odmítla, že by resort psal zákony tak, aby vyhověl jednotlivcům. „Je to výhradně odborný právní úsudek, vznikl na ministerstvu spravedlnosti a stojíme si za tím. Pokud by i toto zpřesnění Parlament vypustil, tak to vychází nastejno a výsledek bude tentýž,“ uvedla ke kritizovanému ustanovení.

Babiš nařčení ze střetu zájmů označuje za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.